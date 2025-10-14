　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

▲南投醫院啟動自動化檢驗系統，升級偏鄉醫療服務。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院啟動自動化檢驗系統，升級偏鄉醫療服務。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升偏鄉地區醫療品質，衛福部南投醫院持續強化醫療設備與服務效能，近期啟用「全自動化檢驗系統」，將醫事檢驗科空間與軟硬體設施全面提升至醫學中心等級，也大幅提升檢驗效率與精準度，如可讓兒童和長者減少抽血量、血液抹片檢查時間可減少2/3，為縣民帶來更即時、準確的醫療服務。

南投醫院表示，臨床檢驗在疾病診斷與治療中扮演關鍵角色，為強化檢驗作業品質與效率，該院更新醫事檢驗科整體動線與設備，導入包括自動化軌道、全自動生化、免疫分析儀、血球數位影像處理系統與自動化核酸分析儀等高階儀器，建構全流程自動化檢驗實驗室，打造全縣首屈一指的醫療檢驗單位。

▲南投醫院啟動自動化檢驗系統，偏鄉醫療服務再升級。（圖／衛福部南投醫院提供）

院長洪弘昌指出，此次升級不僅更新硬體，更優化整體檢驗流程：檢驗前的「自動備管系統」能依檢體種類，自動提供對應試管，完成採血後直接投入自動軌道，接著自動進行離心、拔蓋、定位、冰存，至保存結束並自動丟棄，讓醫檢師節省時間、專注於數據判斷與維護病人安全。

在檢驗判讀方面，該院醫事檢驗科主任蔡易昌表示，傳統血液抹片檢查需醫檢師手動推片、染色並進行顯微鏡細胞分類計數，平均耗時30分鐘，如今導入「血球數位影像處理系統」，可自動辨識抹片品質、預分類細胞，醫檢師僅需進行確認，整體閱片時間可縮短至10分鐘，有效提升報告效率與醫療時效，先前需外檢的病毒核酸檢驗，現在也可自行操作，病人用藥治療更更及時；新系統同時導入資訊整合機制，實施「一管一碼，全程追蹤」制度，從檢體收集、分析、報告發布到保存全程紀錄，確保資料可追溯、品質可控管，大幅降低人工作業負擔與錯誤率。

另新引進的「全自動分析儀」可整合多項檢驗，讓病人所需抽血量減少，有效降低對兒童與長者造成的不適，也同步減少檢驗耗材，實踐環保減碳理念，同時全面整修涵蓋走道動線、採檢櫃台與各項檢驗設施，希望為民眾提供更安全、便捷與高效的醫療體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市開8億分手費遭拒！李四川：新壽要107億
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長明下午赴刑事局偵訊
快訊／台灣大賽賽程出爐！
花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒：馬上加回來
快訊／李亞鵬宣布離婚
23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年
快訊／劉俊謙結婚了！　認愛蔡思韵5年修正果…甜曬婚紗照
輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

搭「台灣好行」尋找蝙蝠俠！限時6天搭車送菱角　西拉雅chill旅登場

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多　土地遭查封後趕緊繳清

黃偉哲攜手安心亞推《台南好做工》　倡導職場性別平權打造友善城市

台南就業中心10／16徵才活動登場　近300職缺助開啟薪人生！

一袋白米一份情　枋寮警走入社區角落送出人間溫暖

愛在竹筒中流轉！花蓮慈院發起「募心募愛」援助受創光復

黃偉哲推交通建設有感　永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

70歲男半夜坐分院島嚇壞用路人　內埔警即刻介入護平安

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

搭「台灣好行」尋找蝙蝠俠！限時6天搭車送菱角　西拉雅chill旅登場

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多　土地遭查封後趕緊繳清

黃偉哲攜手安心亞推《台南好做工》　倡導職場性別平權打造友善城市

台南就業中心10／16徵才活動登場　近300職缺助開啟薪人生！

一袋白米一份情　枋寮警走入社區角落送出人間溫暖

愛在竹筒中流轉！花蓮慈院發起「募心募愛」援助受創光復

黃偉哲推交通建設有感　永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

70歲男半夜坐分院島嚇壞用路人　內埔警即刻介入護平安

棉被裹屍裝木櫃！花蓮23歲女遭棄屍一年　僅尋獲頭顱、10多塊白骨

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

2度槓龜金曲歌王！　楊肅浩吐「塞翁失馬」心境...嗨曝重磅喜訊

聯邦快遞以全新航線連結南韓、中國和越南　加速跨境成長動能

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

金價衝破4000美元頻創高　外銀：後市仍有高點可期

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

地方熱門新聞

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

杜絕人畜共通寄生蟲　新北籲飼主定期犬貓驅蟲

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走　10/18大溪區展開

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心

台南藍軍批郭國文不為人民發聲烏山頭水庫怎能種電？

黃偉哲推交通建設有感永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

台南就業中心10／16徵才活動登場近300職缺助開啟薪人生！

西拉雅「毛孩趣旅行」加開第二梯次！毛爸毛媽揪團搭好行公車出遊

更多熱門

相關新聞

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

為照顧偏鄉山區犬貓健康，板橋動物之家攜手三峽區礁溪里、大埔里、有木里、插角里、金圳里，以及鶯歌區大湖里、成福里、尖山里、中鶯里共同辦理「偏鄉犬貓絕育三合一」活動。獸醫師於活動現場免費為偏鄉飼主的家犬貓施行絕育手術、晶片寵物登記與年度狂犬病疫苗注射，目前已累計108隻犬貓參與。

渣打深化女力影響、三商美邦啟蒙理財素養　持續展現企業公益動能

渣打深化女力影響、三商美邦啟蒙理財素養　持續展現企業公益動能

早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環

早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環

偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

偏鄉就業專車開進玉井！民眾走訪黃金蕎麥探索館

偏鄉就業專車開進玉井！民眾走訪黃金蕎麥探索館

關鍵字：

南投醫院自動化檢驗系統偏鄉醫學中心

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面