南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

▲南投醫院啟動自動化檢驗系統，升級偏鄉醫療服務。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升偏鄉地區醫療品質，衛福部南投醫院持續強化醫療設備與服務效能，近期啟用「全自動化檢驗系統」，將醫事檢驗科空間與軟硬體設施全面提升至醫學中心等級，也大幅提升檢驗效率與精準度，如可讓兒童和長者減少抽血量、血液抹片檢查時間可減少2/3，為縣民帶來更即時、準確的醫療服務。

南投醫院表示，臨床檢驗在疾病診斷與治療中扮演關鍵角色，為強化檢驗作業品質與效率，該院更新醫事檢驗科整體動線與設備，導入包括自動化軌道、全自動生化、免疫分析儀、血球數位影像處理系統與自動化核酸分析儀等高階儀器，建構全流程自動化檢驗實驗室，打造全縣首屈一指的醫療檢驗單位。

院長洪弘昌指出，此次升級不僅更新硬體，更優化整體檢驗流程：檢驗前的「自動備管系統」能依檢體種類，自動提供對應試管，完成採血後直接投入自動軌道，接著自動進行離心、拔蓋、定位、冰存，至保存結束並自動丟棄，讓醫檢師節省時間、專注於數據判斷與維護病人安全。

在檢驗判讀方面，該院醫事檢驗科主任蔡易昌表示，傳統血液抹片檢查需醫檢師手動推片、染色並進行顯微鏡細胞分類計數，平均耗時30分鐘，如今導入「血球數位影像處理系統」，可自動辨識抹片品質、預分類細胞，醫檢師僅需進行確認，整體閱片時間可縮短至10分鐘，有效提升報告效率與醫療時效，先前需外檢的病毒核酸檢驗，現在也可自行操作，病人用藥治療更更及時；新系統同時導入資訊整合機制，實施「一管一碼，全程追蹤」制度，從檢體收集、分析、報告發布到保存全程紀錄，確保資料可追溯、品質可控管，大幅降低人工作業負擔與錯誤率。

另新引進的「全自動分析儀」可整合多項檢驗，讓病人所需抽血量減少，有效降低對兒童與長者造成的不適，也同步減少檢驗耗材，實踐環保減碳理念，同時全面整修涵蓋走道動線、採檢櫃台與各項檢驗設施，希望為民眾提供更安全、便捷與高效的醫療體驗。