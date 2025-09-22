偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

▲「為台灣而教（ 簡稱 TFT ）」有感節展覽「最高品質是靜悄悄嗎？」開展。（圖／TFT提供，下同）

「為台灣而教（Teach For Taiwan, TFT）」年度盛事「有感節展覽」強勢回歸！自2016年舉辦以來，累積超過10萬人次參與，今年以「最高品質是靜悄悄嗎？」為主題，於華山1914文創園區展出，免費邀請民眾進場，透過八大主題空間及「真人圖書館」，近距離感受偏鄉教育現場的真實挑戰與動人故事。

展覽亮點：八大空間與真人圖書館

今年有感節首度以雙層樓展區呈現，八大空間帶領觀眾走入教育現場。一樓「主題互動區」以日常與社會提問，啟發對教育價值的思考；「房間物件議題區」重現孩子的房間、家長客廳、老師臥室、學校教室，透過作業簿、行事曆與教室布置等物件，讓人直擊偏鄉教育的困境。「故事卡區」收錄60則教育故事，觀眾可挑選收藏。

二樓「現場故事區」則結合文字、影像與聲音，呈現80位TFT成員與教育夥伴的生命片段。最後的「互動創作區」提供觀眾印章製作書籤與拍照留念，留下對「最高品質教育」的詮釋。同時，展場中的「TFT與生態系區」解析教育不平等現況，展示TFT如何與社會各界合作。最受期待的「真人圖書館」則邀請TFT成員與教育夥伴親口分享經歷，讓教育故事更具溫度與真實感。

跨界對談：教育政策與青年職涯

今年有感節不僅在台北，還將延伸至台中、高雄。台北場（9/28）：以「教育政策」為題，邀請教育研究院長林從一、立法委員陳培瑜、花蓮三民國中校長林國源與TFT校友對談，探討師資勞動環境與培育挑戰。高雄（11/2）、台中（11/8）場：以「青年職涯」為題，邀請浪人祭主辦人蕭達謙、苑裡鎮長劉育育、創業者與TFT校友等，交流非典型職涯與青年公共參與。三場均免費報名，並提供限量抽獎禮。

TFT計畫：支持師資，打造有感職涯

TFT執行長施惠文指出，教育不平等依舊嚴峻，偏鄉學生在會考中「待加強」比例為全國兩倍，而教師荒問題更突顯吸引人才的困境。教師是影響孩子的關鍵，因此TFT強化待遇保障與支持系統：

薪資提升：計畫保障平均月薪由40,000元調至44,000元。

專業支持：提供培訓、心理支持，協助解決文化衝擊與教學困難。

多元發展：提供國際參訪、社企合作、創業基金等機會，協助銜接未來職涯。

第十三屆TFT計畫將於2026年10月27日起招募，2027年4月12日截止。不限科系與背景，只要具備教育使命感與領導潛力者皆可報名。

展覽資訊

地點：華山1914文創園區中4B館

時間：即日起至9月29日10:00-20:00（9/29提前至16:00閉展）

門票：免費入場

更多資訊詳見官方網站與跨界對談報名頁面 。



