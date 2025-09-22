　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲「為台灣而教（ 簡稱 TFT ）」有感節展覽「最高品質是靜悄悄嗎？」開展。（圖／TFT提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

「為台灣而教（Teach For Taiwan, TFT）」年度盛事「有感節展覽」強勢回歸！自2016年舉辦以來，累積超過10萬人次參與，今年以「最高品質是靜悄悄嗎？」為主題，於華山1914文創園區展出，免費邀請民眾進場，透過八大主題空間及「真人圖書館」，近距離感受偏鄉教育現場的真實挑戰與動人故事。

展覽亮點：八大空間與真人圖書館

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年有感節首度以雙層樓展區呈現，八大空間帶領觀眾走入教育現場。一樓「主題互動區」以日常與社會提問，啟發對教育價值的思考；「房間物件議題區」重現孩子的房間、家長客廳、老師臥室、學校教室，透過作業簿、行事曆與教室布置等物件，讓人直擊偏鄉教育的困境。「故事卡區」收錄60則教育故事，觀眾可挑選收藏。

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲「主題互動區」中觀展者透過球體互動，了解自己在生活與社會議題中的內心選擇。

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲「房間物件議題區」中的「孩子的房間」孩童的空白作業簿透露的自我認同與歸屬渴望。

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲「故事卡區」收錄超過60則教育現場故事，觀展者可從中挑選最有感的故事卡收藏。

二樓「現場故事區」則結合文字、影像與聲音，呈現80位TFT成員與教育夥伴的生命片段。最後的「互動創作區」提供觀眾印章製作書籤與拍照留念，留下對「最高品質教育」的詮釋。同時，展場中的「TFT與生態系區」解析教育不平等現況，展示TFT如何與社會各界合作。最受期待的「真人圖書館」則邀請TFT成員與教育夥伴親口分享經歷，讓教育故事更具溫度與真實感。

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲「現場故事區」收錄80位教育現場的多元故事，提供「圖、文、影、音」視覺與聽覺雙重感官體驗，深度了解高需求地區教育挑戰現況。

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲「互動創作區」邀請觀展者透過印章創作特製書籤，另設有互動拍照點留下最高品質認證的模樣。

▲▼TFT,有感節,展覽,教育,偏鄉,華山。（圖／TFT提供）

▲2樓「TFT與生態系區」設置教育不平等槓桿。

跨界對談：教育政策與青年職涯

今年有感節不僅在台北，還將延伸至台中、高雄。台北場（9/28）：以「教育政策」為題，邀請教育研究院長林從一、立法委員陳培瑜、花蓮三民國中校長林國源與TFT校友對談，探討師資勞動環境與培育挑戰。高雄（11/2）、台中（11/8）場：以「青年職涯」為題，邀請浪人祭主辦人蕭達謙、苑裡鎮長劉育育、創業者與TFT校友等，交流非典型職涯與青年公共參與。三場均免費報名，並提供限量抽獎禮。

TFT計畫：支持師資，打造有感職涯

TFT執行長施惠文指出，教育不平等依舊嚴峻，偏鄉學生在會考中「待加強」比例為全國兩倍，而教師荒問題更突顯吸引人才的困境。教師是影響孩子的關鍵，因此TFT強化待遇保障與支持系統：

薪資提升：計畫保障平均月薪由40,000元調至44,000元。
專業支持：提供培訓、心理支持，協助解決文化衝擊與教學困難。
多元發展：提供國際參訪、社企合作、創業基金等機會，協助銜接未來職涯。

第十三屆TFT計畫將於2026年10月27日起招募，2027年4月12日截止。不限科系與背景，只要具備教育使命感與領導潛力者皆可報名。

展覽資訊

地點：華山1914文創園區中4B館
時間：即日起至9月29日10:00-20:00（9/29提前至16:00閉展）
門票：免費入場
更多資訊詳見官方網站跨界對談報名頁面


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

更多熱門

相關新聞

吊車大王警告14兒女「嚴禁1事」　否則斷金援

吊車大王警告14兒女「嚴禁1事」　否則斷金援

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，年收多達30億元令人稱羨外，還擁有4房嬌妻和14名子女，家庭生活看似美滿。但近日他接受YouTube頻道訪問時，談到對孩子的教育方針，特別強調「不准出國留學」，否則將斷絕一切經濟來源。

嘉藥反毒教育全國領先連9年獲教育部「績優學校」肯定

嘉藥反毒教育全國領先連9年獲教育部「績優學校」肯定

日本2大百年蕎麥麵、鰻魚飯登台

日本2大百年蕎麥麵、鰻魚飯登台

即／台南兒童科學館宣布「10／1營運終止」

即／台南兒童科學館宣布「10／1營運終止」

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

關鍵字：

TFT有感節展覽教育偏鄉華山

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面