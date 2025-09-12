偏鄉就業專車開進玉井！民眾走訪黃金蕎麥探索館　體驗農產新契機

▲偏鄉就業服務專車開進台南玉井，帶領民眾走訪黃金蕎麥探索館，體驗在地產業魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南分署永康就業中心持續推動「偏鄉就業服務專車」，協助民眾深入了解地方特色產業，12日專車特別開往台南玉井，帶領求職者參訪「黃金蕎麥探索館」，現場不僅體驗農業創新與文化結合的產業魅力，也和業者直接交流，創造就業契機。

黃金蕎麥探索館創辦人林家寶是玉井在地農家子弟。早在2006年，他透過台中農改場研究，發現苦蕎麥營養價值高，並以特殊工法將脫殼深焙的苦蕎麥命名為「黃金蕎麥」。多年來，他結合友善契作農民，逐步建構完整產業鏈，研發多元養生食品，成立探索館推廣「養生無負擔飲食哲學」。館內融合休閒與餐飲，透過導覽、美食體驗，傳達關懷台灣土地的品牌精神。

參訪當天，館方安排民眾認識蕎麥栽種與製程，並進行現場試吃，讓大家更直觀感受在地農產價值。永康就業中心也同步介紹就業資源與職缺，並媒合探索館釋出的工作機會。許多參與者直呼「比起只看徵才資訊，實地參訪更能幫助判斷自己是否適合投入這行業」。

永康就業中心主任李奇玫指出，偏鄉就業服務專車的目的，是將民眾與在地產業鏈結，擴展視野並直接創造媒合機會。未來將持續推出多元參訪活動，協助地方培育更多人才能量。若偏鄉廠商有人才招募需求，可致電06-2038560聯繫，就服中心將規劃專案徵才，協助僱主與民眾順利對接。