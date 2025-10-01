早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環　助學子點亮追夢新里程

▲「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟(圖中)親自頒發「愛的早餐」大學生獎助學金給偏鄉長大的孩子們，勉勵學子終身學習、回饋社會。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

一份溫暖的供餐，點亮了偏鄉學童的學習動力，更為他們的人生開啟了無限可能。東森慈善基金會長期推動「愛的早餐」公益計畫，致力於守護偏鄉弱勢孩童的營養需求，並設立獎助學金關懷教育發展，其中，大學獎學金邁入第5年，今年共有11名來自花蓮、臺中的優秀學子，由「東森爸爸」王令麟親自頒發，期盼透過實質的經濟支援，減輕他們在學業與生活上的壓力，專注完成學業，進而成為社會的正向力量。

東森深知偏鄉學童常因家庭經濟因素，難以擁有穩定的晨間營養，為此，東森慈善基金會自2007年發起「愛的早餐」計畫，為偏遠地區的孩子們提供每日所需的能量，至今已執行第19年，累計已有超過4萬名學童受惠。隨著第一批受助學子陸續進入大學，東森於2021年將關懷延伸至高等教育，啟動「愛的早餐大學獎學金」，陪伴孩子從「吃得飽」到「學得好」，至今受助者已累積近百位，持續讓愛心不斷循環。

▲愛的早餐大學獎學金邁入第5年，今年共有11名來自花蓮、臺中的優秀學子獲獎。

本次獲獎學生來自花蓮7名、臺中4名兩地區，推薦學校包括花蓮東竹、紅葉、吳紅，以及臺中福民國小等，皆是「愛的早餐」計畫贊助超過十年以上的長期合作學校。他們進入大學後所選科系相當多元，包括：心理輔導學系、資訊工程學系、生物醫學暨環境生態學系、護理學系等，印證了教育支持帶來的廣泛可能性，而東森對孩子們的支持不僅是一筆經濟援助，更是追夢旅程的堅定承諾。

▲▼王令麟指出，愛的早餐將持續守護孩子，並期待更多青年學子將來也能用行動為社會盡一份心力，讓善循環不斷延續。現場除了頒發獎學金，也特別準備伴手禮，由臺中福民國小校長蘇誌誠（下圖右）代表收下。

東森慈善基金會董事長王令麟致詞時表示，「愛的早餐」的初心，是讓孩子不必餓著肚子去上課，19年來已陪伴無數學童成長，這份心意不只是企業單方面給予，更是來自於千萬會員購物消費所累積的善款，體現了臺灣人的愛心，如同許多人為花蓮光復鄉救災挺身而出，呼籲學生們要用感恩的心來回報社會，「好好念書之外，也要想一想，未來畢業後，如何回到你的家鄉，回饋給社會，這也是東森愛的早餐的初心。」

今年11位受獎學生憑藉自身努力與師長鼓勵，進入心目中嚮往的科系，王令麟特別勉勵學子，大學只是人生的起點，「在學是基礎，離開校園才是真正的歷練」。他以自身經驗分享，雖年逾70仍每日使用AI學習，觀察到AI已成為學習與工作的關鍵工具，「從過去我那個年代沒有電腦，到現在一支手機就能行天下解決所有問題」，AI的知識內容可能比課程更為豐富，必須抱持終身學習的態度，才能應對AI時代的挑戰。

此外，王令麟提到，東森的公益不僅於愛的早餐、獎助學金，也延伸至年輕人的就業與地方發展，除了提供實習環境，也藉由購物台協助銷售地方農產品促進經濟，未來東森集團全球營運總部恩典大樓落成後，將開放表演場地支持文化展演，提供台灣年輕人一個娛樂、直播、歌聲的舞台，讓更多人尤其是觀光客能透過文化演出認識台灣，藉此帶動觀光效益。

▲臺中福民國小校長蘇誌誠提到，愛的早餐讓孩子在學習路上更為踏實。

在學生、師長與社會大眾共同見證下，「愛的早餐」不只是每天的一份餐點，更是一份延續19年的愛心與希望。代表致詞的臺中福民國小校長蘇誌誠表達了深切的感謝與感動，「一份早餐不僅是營養補給，更是一份關懷，讓孩子穩健地向前邁進，學習路上也更踏實」，學生能在山野課程、校務經營上有所茁壯，歸功於東森在背後的堅實支持。

今年在教育部的教學卓越獎評比中，福民國小目前是全臺中唯一的代表，在前任校長、團隊努力以及東森愛的早餐支持之下，證明了長期支持帶來的正面循環，蘇誌誠引述王令麟董事長當年的願景：「讓愛延續蔓延到整個臺灣」，他期許在場所有受獎學生，「希望各位秉持感恩的心，做到『取之於社會、用之於社會』，未來只要社會有需要，有錢出錢、有力出力，為社會盡一份力量，每個人都做得到，只要有願，就有力！」

▲蘇誌誠代表致贈獎狀向東森慈善基金會董事長王令麟表達深切的感謝。

來自高雄醫學大學生物醫學暨環境生態系的獲獎學生代表黃柔綺，分享了溫暖的回憶與真摯的謝意，「謹記母校知足感恩的教導，真的非常感謝『東森爸爸』、當時的老師與廚房的叔叔阿姨，每天準備豐盛又營養的早餐，陪我們度過童年的每個早晨。」她感性地回憶，那時跟球隊的朋友一起運動、聊天，再一起回到學校吃早餐，是最單純美好的回憶，「沒想到上大學後，仍能繼續接受東森爸爸的幫助，這份獎學金讓我們在求學過程中可以更輕鬆、更有自信、更有底氣去追夢，我們一定會把這份愛與善意繼續傳遞下去。」

▲▼獲獎學生代表黃柔綺（上圖左）感謝愛的早餐陪伴她度過童年的每個早晨，此次所有受獎學生也特別親手寫下卡片，向「東森爸爸」表達誠摯謝意。

同班同學廖庭誼與陳柔蓁，今年一同獲得「東森愛的早餐大學生獎學金」，兩人皆表示，這筆資助不僅減輕了經濟壓力，也讓她們能更專注於大學課業。廖庭誼分享，父母從事農務工作，平日十分忙碌，因此小時候每天能吃到「愛的早餐」格外珍貴；陳柔蓁則表示，回想小時候每天都能吃到營養早餐，讓她總是充滿活力地展開一天。兩人都期盼將來有能力時回饋社會，延續愛心。