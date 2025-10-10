新北偏鄉犬貓「絕育3合1」啟動　守護毛寶貝健康零距離

▲犬貓絕育是飼養基本責任。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為照顧偏鄉山區犬貓健康，板橋動物之家攜手三峽區礁溪里、大埔里、有木里、插角里、金圳里，以及鶯歌區大湖里、成福里、尖山里、中鶯里共同辦理「偏鄉犬貓絕育三合一」活動。獸醫師於活動現場免費為偏鄉飼主的家犬貓施行絕育手術、晶片寵物登記與年度狂犬病疫苗注射，目前已累計108隻犬貓參與。

新北市動保處指出，飼主若未為犬貓絕育且未完成免絕育或繁殖申報，可處新臺幣5萬元至25萬元罰鍰。為維護毛寶貝健康、避免意外繁殖，同時守護飼主荷包，偏鄉犬貓絕育三合一活動多管齊下，與山區里辦公處合作，強化源頭管理與狂犬病防疫，達成控制犬貓數量與防堵疫病傳播的雙重目標。

活動現場可見許多飼主與愛心餵食者攜帶犬貓前來施打疫苗、植入晶片及進行絕育。三峽有木里一位林姓飼主分享，因行動不便難以帶犬貓下山就醫，每遇發情期便感憂心，加上山區有鼬獾、白鼻心等野生動物，恐帶來狂犬病風險。她感謝動保處提供免費服務，終於完成犬貓絕育與疫苗接種，保障人畜安全。

▲飼主攜帶犬貓前來接種疫苗、晶片及絕育。

板橋動物之家站長徐愛明表示，流浪犬貓問題長期以來是動物之家的重要挑戰，但收容空間有限，必須從源頭管控。依規定，家犬貓須完成絕育或依法申報免絕育、植入晶片並辦理寵物登記；狂犬病疫苗每年施打一次，今年七月起已放寬室內貓免強制施打，但戶外活動貓仍須接種。

偏鄉絕育三合一計畫專為動物醫院資源匱乏地區設計，透過絕育減少繁殖，降低流浪犬貓數量，提升動物福利。由於各場次名額有限，請有意參加的飼主把握機會盡速報名。更多場次將陸續安排，報名資訊公布於「新北市板橋區公立動物之家」臉書粉專。

動保處長楊淑方呼籲，為犬貓絕育是飼主的基本責任，可避免意外繁殖與流浪問題。依《動物保護法》第27條，未絕育且未申報者最高可罰25萬元。更多免費絕育活動場次將陸續開辦，民眾可電洽動保處02-2959-6353，或關注各動物之家官方臉書，掌握最新消息。