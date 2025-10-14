黃偉哲攜手安心亞推《台南好做工》　倡導職場性別平權打造友善城市

▲台南市長黃偉哲與藝人安心亞共同出席《台南好做工：捷伴安心闖職場》宣導短片首映，攜手倡導性別平權。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣職場性別平權，台南市政府推出宣導短片《台南好做工：捷伴安心闖職場》，聚焦「育嬰留職停薪」、「懷孕歧視」與「職場性騷擾防治」三大議題。市長黃偉哲，14日偕藝人安心亞出席首映記者會，共同呼籲打造尊重多元、友善安全的職場文化，讓台南成為「勞工最安心的城市」。

黃偉哲市長表示，台南市一直是勞工友善的城市，市府長年與工會及企業合作推動「安衛家族」機制，由大廠帶小廠共同守護勞動安全，讓勞工「快快樂樂上班、平平安安回家」。他強調，市府高度重視性別平等與職場正義，盼藉由影像傳達，提醒勞工與僱主了解權利與責任，並以多元宣導方式喚起社會共鳴。

勞工局指出，本次影片特別邀請入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎的安心亞、因直播忘記關鏡頭而創下18萬人同時線上觀看紀錄的補教名師呂捷，以及台灣首位於全國性賽事執法的女性主審兼知名電視劇《通靈少女》真實人物的劉柏君共同參與演出，透過將三位角色設定為「關鍵介入者」—由呂捷化身為「歷史脈絡的觀察家」、安心亞則是「溫柔的傾聽者與代言人」、劉柏君則擔任「權益的執法者與行動派」，藉由他們在劇中主角最無助的時刻，以具象化的角色現身，傳遞正確的職場知識與力量，協助突破困境與考驗。

勞工局表示，短片將於勞工局臉書粉專「台南呷頭路」及官網上架，並同步於三位演員社群平台播放。適逢金鐘獎頒獎在即，黃偉哲也贈送後壁栽培、名為「第一名」的蘭花給安心亞，祝她金鐘得意凱旋。