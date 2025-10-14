　
地方 地方焦點

黃偉哲推交通建設有感　永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

▲台南永康轉運站10月16日啟動試營運，串聯鹽行、和順交通路網。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康轉運站10月16日啟動試營運，串聯鹽行、和順交通路網。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康新地標「永康轉運站」將於10月16日中午12時起正式展開試營運，原臨時轉運站同步功成身退，旅客請改至永運路255號新站搭乘，這座嶄新的轉運站不僅服務永康與鹽行地區，更與和順轉運站串聯，轉乘動線延伸至安南地區，打造更安全、便利的公共運輸環境。

▲台南永康轉運站10月16日啟動試營運，串聯鹽行、和順交通路網。（記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲上任以來積極推動各區交通建設，永康轉運站正是其中的重要項目之一。工程過渡期間設置的臨時轉運站，已有效改善以往鹽行地區國道客運路邊停靠亂象。新站啟用後，除提升轉乘效率，也將提供舒適候車環境，讓市民「有感」乘車。

▲台南永康轉運站10月16日啟動試營運，串聯鹽行、和順交通路網。（記者林東良翻攝，下同）

永康轉運站主體工程於今年6月完工，太陽能屋頂鋼棚架由營運單位和欣客運於10月初設置完成。交通局並已安排客運車輛實測動線，確認運作順暢後決定先行試營運，期能於正式啟用前調整各項服務細節。

▲台南永康轉運站10月16日啟動試營運，串聯鹽行、和順交通路網。（記者林東良翻攝，下同）

王銘德指出，永康轉運站佔地約0.5公頃，雖受土地使用限制，室內建築面積僅231平方公尺，仍規劃完善售票與候車空間，結合太陽能光電棚架與綠建築設計，採用創新的「淺鋸齒式月台」與環形車道，讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。屋頂太陽能頂篷發電量約達300kWP，兼具遮蔭、節能與減碳功能。

▲台南永康轉運站10月16日啟動試營運，串聯鹽行、和順交通路網。（記者林東良翻攝，下同）

公共運輸處長劉佳峰補充，站內設有8席大客車月台與1席市區公車區，並提供接送區、機車位與YouBike設施，周邊也有汽機車停車場。初期將進駐7條國道客運與4條市區公車路線，包括5路、62路與厝邊公車904、905路等，串聯台南市區、安順、永康、東橋等地，連接奇美醫院、安南醫院與永康火車站等重要節點，逐步形成地區交通樞紐。

劉佳峰表示，試營運期間將讓業者熟悉動線、蒐集民眾意見並加強人員訓練，力求正式啟用時提供市民最完善、貼心的交通服務。

關鍵字：

黃偉哲交通建設永康轉運站啟動太陽能

