台南就業中心10／16徵才活動登場　近300職缺助開啟薪人生！

▲台南就業中心10月16日舉辦聯合徵才活動，現場釋出近300個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助民眾掌握就業機會、打造幸福職場人生，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將於10月16日下午2時至4時，在仁德區公所3樓禮堂（仁德區中正路三段5號）舉辦「職來運轉 薪想事成」聯合徵才活動。

現場提供橫跨製造、運輸、工程、科技研發、食品加工及傢俱裝設等產業近300個職缺，聯結車司機薪資上看6萬元、電子與韌體工程師月薪上看5萬元，歡迎求職朋友踴躍參加。

本次活動共有13家廠商聯合招募，包括東信輕金屬、立匯工業、連虹、廈興國際、雅居廚櫃、巨業交通、豐盟麵粉廠、銘祥科技、隆晟鋁業、韶輝企業、大武山牧場科技、伊頓飛瑞慕品及統全工程等。現場釋出職務多元，從大地工程分析師、電子／韌體工程師、影音企劃、倉管、生管、業務專員、系統廚櫃安裝技士、CNC操作人員、堆高機與天車操作人員、市區公車駕駛、聯結車司機到飼育員等職缺一應俱全。

此外，就業中心後續也將辦理兩場專場徵才活動：10月17日（四）下午1時30分至3時30分於南寶樹脂（西港區中山路519號）辦理，開出輪班生產操作員、生產助理工程師、製程工程師及機電維修職缺。10月22日（二）下午2時至4時於台南就業中心3樓會議室（東區衛民街19號）舉行伊頓飛瑞慕品專場徵才，釋出油壓機作業員、模具保養技術員等職務。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，活動現場除可直接與廠商面談外，就服人員也將提供就業諮詢、政府獎勵與就業促進措施，協助失業勞工及轉職民眾順利回歸職場。

洪儷瑋指出，勞動部為因應國際經貿情勢波動，自9月30日起推動「勞工就業通計畫」，鼓勵僱主僱用受影響產業之失業勞工。僱主聘用符合資格者可申請每人每月6千元僱用獎助、最長6個月；若另辦理職場訓練，每人每月可再申請1.2萬元訓練補助、最長3個月。同年度最高補助額度達180萬元。另針對傳產製造業中高齡勞工，亦可申請職務再設計補助，每人每年最高10萬元，以協助勞工穩定就業。

民眾若想了解詳細資訊，可上「台灣就業通」勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢，或撥打免付費專線0800-777888，由專人提供諮詢。