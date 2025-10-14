西拉雅「毛孩趣旅行」加開第二梯次！　毛爸毛媽揪團搭好行公車出遊

▲西拉雅風管處推出「毛孩趣旅行」活動，邀請毛爸毛媽搭乘台灣好行出遊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合九月「台灣狗狗節」舉辦的首場「毛孩趣旅行」活動報名秒殺、廣受毛孩爸媽好評，西拉雅國家風景區管理處宣佈將於10月19日加開第二梯次，再次邀請15組幸運毛孩家庭搭乘「台灣好行菱波官田線」，展開一段結合自然、美食與回憶的療癒系秋日小旅行。

活動當日將從善化火車站出發，首站前往風景秀麗的烏山頭水庫風景區，飼主可帶著毛孩搭乘觀光遊船，悠遊湖面欣賞水天一色美景，感受秋風輕拂的西拉雅山水之美。下午行程則在官田遊客中心草皮登場，現場準備了毛孩專屬可麗露、小鬆餅與磅蛋糕，全以天然食材製成，毛爸毛媽可與毛孩奔跑、拍照，還有「毛孩寫真巴士」拍照專區，留下專屬幸福畫面。

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，希望透過「台灣好行毛孩公車」活動推廣寵物友善旅遊理念，讓民眾能帶著毛孩親近自然、走進風景區，打造具永續性與在地特色的旅遊模式，讓「帶毛孩旅行」成為幸福日常。除毛孩旅遊外，西拉雅風管處也將於10月24日推出「親子生態輕旅行」，邀請親子家庭走進果農之家與曾文水庫兩大自然景點，感受秋日限定的自然魅力。

活動資訊連結：

毛孩趣旅行報名：https://forms.gle/5BYq1htcsuTHHBMk9

親子生態輕旅行報名：https://forms.gle/wxf9ghpLBF9wzh5v5

台灣好行路線資訊：菱波官田線、關子嶺線

西拉雅國家風景區管理處：官方網站／Facebook粉絲專頁

