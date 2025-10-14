巴西法律系女學生是「連環殺手」毒害4人取樂！　先殺10狗試毒

▲巴西法律系女學生涉嫌毒殺4人遭逮捕。（圖／翻攝自g1）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西發生連環毒殺案，且嫌犯還是一名法律系女學生，在短短5個月內，以「取樂」為動機，下毒殺害4人，且為了測試毒藥強度，她還先後殺了10條狗進行試驗。警方認定，她毫無悔意，肯定會再犯。

每日郵報、g1報導，36歲法律系女學生安娜保拉（Ana Paula Veloso Fernandes）犯案時間是在今年1月至5月，地點橫跨聖保羅州與里約熱內盧州，犯案手法多變，用不同的方式接近受害者，且她總是當第一個現身報案的人，以舉報者等身分出現。

第一名受害者是馬塞洛（Marcelo Fonseco），安娜保拉假裝是房客搬進他家，4天後馬塞洛就被毒死，遺體被棄置腐爛。第二名受害者是瑪麗亞（Maria Aparecida Rodrigues），安娜保拉透過交友軟體認識之後，邀對方來家中下毒殺害，還企圖嫁禍給前男友。

第三名受害者則是受同學米歇爾（Michelle Paiva da Silva，43歲）所託，收取4000雷亞爾（巴西貨幣，約新台幣2.2萬元）報酬，製作有毒燉菜殺害對方65歲父親尼爾（Neil Correia da Silva）。

第四名受害者則是與她有過一段感情的21歲突尼西亞男子海德（Hayder Mhazres），兩人分手之後，安娜保拉假裝懷孕，但海德拒絕復合，她便用毒奶昔將其毒殺。

安娜保拉犯案動機尚待確認。但警察局長伊戴奧（Halisson Ideião）透露，「安娜保拉以殺人為樂，她的動機並不重要，她就是想殺人」，她缺乏悔意，且明顯從中獲得快感，這不只是在犯案當下，她還流連現場親眼目睹她所做一切帶來的影響，「她肯定還會再次試圖殺人」。

調查人員透露，安娜保拉雙胞胎姊妹羅伯塔（Roberta Cristina Veloso Fernandes）與43歲的米歇爾（Michelle Paiva da Silva）都曾幫助過安娜保拉，3人均已被捕。

警方表示，已經在安娜保拉住處搜出類似老鼠藥的禁用殺蟲劑「特丁磷」（terbufos）。全案仍在持續調查中。