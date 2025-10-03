　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

趁睡著狂捅！41歲健美冠軍「遭老婆刺死」　樓梯間滿地血

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、lenoticias.com）

▲ 瓦爾特睡覺時遭妻子持刀猛刺，樓梯間滿是血跡。（圖／翻攝自IG、lenoticias.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖卡塔琳娜州41歲健美選手瓦爾特（Valter de Vargas Aita）曾拿下5屆州際健美冠軍，9月7日在家中遭妻子安德蕾亞（Andreia Carvalho Aita）持刀刺死。事後調查發現，安德蕾亞深信丈夫和其他女人有染，更曾多次揚言殺人。

《太陽報》報導，當地警方調查顯示，安德蕾亞長期懷疑丈夫外遇，9月7日案發當天趁他熟睡時，持廚房刀具猛刺其頸動脈、頭部、四肢及軀幹多處。身受重傷的瓦爾特試圖逃跑時大量出血，過程中又被安德蕾亞補刀，最終倒在樓梯間因失血過多身亡，現場血跡斑斑。

警方透露，安德蕾亞相當偏執，曾在公寓牆壁鑽洞監視丈夫，趁他睡覺時偷拍，且經常傳威脅訊息轟炸，訊息最後還會附上刀子表情符號。警方查獲的一段錄音檔中，她警告瓦爾特將為出軌「付出代價」，瓦爾特則稱他無法繼續生活在被威脅的恐懼中。

安德蕾亞承認捅了丈夫3刀，但稱刀具原本在瓦爾特手中，主張此舉出於正當防衛。她還向警方供稱，兩人曾因安德蕾亞進行的宗教儀式發生爭執，包括與巴西黑人信仰相關的祭品儀式。這對夫妻2021年結婚，附近居民則形容他們是安靜的鄰居。

安德蕾亞被控犯下加重殺人罪，因動機卑劣且被害人難以防禦，目前已羈押，且警方發現她此前已在南大河州被通緝，因暴力搶劫未遂判處15年徒刑。而瓦爾特生前是一名優秀運動員，曾代表巴西參加國際賽事，在世界健美聯合會（World Fitness Federation）比賽中獲得亞軍，同時擔任私人教練，在網路上擁有數千名粉絲追蹤者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

趁睡著狂捅！41歲健美冠軍「遭老婆刺死」　樓梯間滿地血

韓放送通信委員長免職僅一天遭上銬逮捕　怒批李在明「政治報復」

學校倒塌9死！印尼逾50學生活埋瓦礫堆下　測無生命跡象恐全罹難

櫻花妹「未滿13歲」遭爸爸活金主硬上猥褻　KTV包廂淪淫窟

南華早報：陸若犯台　「這群人」無處可逃恐遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

趁睡著狂捅！41歲健美冠軍「遭老婆刺死」　樓梯間滿地血

韓放送通信委員長免職僅一天遭上銬逮捕　怒批李在明「政治報復」

學校倒塌9死！印尼逾50學生活埋瓦礫堆下　測無生命跡象恐全罹難

櫻花妹「未滿13歲」遭爸爸活金主硬上猥褻　KTV包廂淪淫窟

南華早報：陸若犯台　「這群人」無處可逃恐遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

國際熱門新聞

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

294乘客崩潰！　韓亞航空沒載行李直接起飛

2歲娃登基「尼泊爾活女神」！

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

外媒：陸若犯台　「這群人」無處可逃遭犧牲

政府關門2天美股再創新高　台積電ADR反跌0.12%

大馬23名志工失聯　SNCC：確定遭以軍方扣押

鏟子超人登《衛報》　居民：志工比政府先到

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

更多熱門

相關新聞

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

曾姓婦人因在台北捷運上要求一名年輕男子讓座，遭一腳踹飛，引發社會大眾討論。據悉，該名年輕男子為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」。針對北捷事件，大家的私訊跟訊息，每則都有看，但為了避免造成誤會，暫時不會回應，請大家體諒。

正妹網紅29歲生日變忌日　10萬粉絲心碎

正妹網紅29歲生日變忌日　10萬粉絲心碎

妻靠「舊密碼」抓包老公偷吃　反被判罰1萬

妻靠「舊密碼」抓包老公偷吃　反被判罰1萬

抓包妻IG放閃小王　夫2原因告輸

抓包妻IG放閃小王　夫2原因告輸

遭斷裂電線砸中！巴西17歲少女觸電亡

遭斷裂電線砸中！巴西17歲少女觸電亡

關鍵字：

健美選手巴西妻子殺夫外遇暴力

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面