趁睡著狂捅！41歲健美冠軍「遭老婆刺死」　樓梯間滿地血

▲ 瓦爾特睡覺時遭妻子持刀猛刺，樓梯間滿是血跡。（圖／翻攝自IG、lenoticias.com）

巴西聖卡塔琳娜州41歲健美選手瓦爾特（Valter de Vargas Aita）曾拿下5屆州際健美冠軍，9月7日在家中遭妻子安德蕾亞（Andreia Carvalho Aita）持刀刺死。事後調查發現，安德蕾亞深信丈夫和其他女人有染，更曾多次揚言殺人。

《太陽報》報導，當地警方調查顯示，安德蕾亞長期懷疑丈夫外遇，9月7日案發當天趁他熟睡時，持廚房刀具猛刺其頸動脈、頭部、四肢及軀幹多處。身受重傷的瓦爾特試圖逃跑時大量出血，過程中又被安德蕾亞補刀，最終倒在樓梯間因失血過多身亡，現場血跡斑斑。

警方透露，安德蕾亞相當偏執，曾在公寓牆壁鑽洞監視丈夫，趁他睡覺時偷拍，且經常傳威脅訊息轟炸，訊息最後還會附上刀子表情符號。警方查獲的一段錄音檔中，她警告瓦爾特將為出軌「付出代價」，瓦爾特則稱他無法繼續生活在被威脅的恐懼中。

安德蕾亞承認捅了丈夫3刀，但稱刀具原本在瓦爾特手中，主張此舉出於正當防衛。她還向警方供稱，兩人曾因安德蕾亞進行的宗教儀式發生爭執，包括與巴西黑人信仰相關的祭品儀式。這對夫妻2021年結婚，附近居民則形容他們是安靜的鄰居。

安德蕾亞被控犯下加重殺人罪，因動機卑劣且被害人難以防禦，目前已羈押，且警方發現她此前已在南大河州被通緝，因暴力搶劫未遂判處15年徒刑。而瓦爾特生前是一名優秀運動員，曾代表巴西參加國際賽事，在世界健美聯合會（World Fitness Federation）比賽中獲得亞軍，同時擔任私人教練，在網路上擁有數千名粉絲追蹤者。