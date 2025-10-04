IG打卡竟成死亡座標！19歲網紅戲水「地點曝光」　遭槍匪埋伏射殺

▲19歲網紅梅伊拉遭槍匪埋伏射殺。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名19歲網紅梅伊拉（Larissa Mayrla）因在Instagram限時動態標註位置，遭槍手鎖定埋伏，最後在渡假村外被當場擊斃，這起命案震驚當地社群，警方已展開調查。

綜合外媒報導，梅伊拉9月30日與友人一同前往馬拉尼昂州（Maranhão）的「瑪麗亞．杜．羅薩里奧溫泉」（Maria do Rosário Spa）戲水。她在IG上擁有超過1萬2000名粉絲，當天陸續分享比基尼美照與度假片段，甚至在一張飲料照上標註了地點，這成為致命的錯誤。

報導指出，槍手疑似透過社群動態掌握菈里薩行蹤，隨即趕到現場埋伏。當天下午，她與友人離開渡假村時，兩名男子現身並朝她開槍，友人透露，犯嫌開槍後徒步逃逸。警方與醫護人員獲報趕到，但梅伊拉已當場死亡。

命案原因至今仍不明。警方僅表示仍在調查中，尚未公布嫌犯身分或動機。部分當地媒體揣測可能與幫派糾紛有關，但消息尚未獲得官方證實。

梅伊拉的家屬1日則在她的IG發文證實死訊，沉痛寫道，「妳被殘忍地從我們身邊帶走，我們感到心痛，但相信上帝的正義終將到來，兇手不可能逃過懲罰。」

消息曝光後，不少粉絲也湧入留言悼念，對她的早逝感到震驚與不捨。