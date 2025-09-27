　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭斷裂電線砸中！巴西17歲少女涉水趕路上學　當場觸電慘死

▲▼遭斷裂電線砸中！巴西17歲少女涉水趕路上學　當場觸電慘死。（圖／翻攝自IG）

▲少女遭高壓電線砸中，當場觸電身亡。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／綜合報導

巴西一名花樣年華的17歲女高中生23日上午冒雨趕路上學途中，突遭斷落電線擊中，當場觸電慘死，震驚當地民眾。

根據英國《鏡報》報導，巴西戈亞尼亞州的17歲死者納西門托（Nathaly Rodrigues do Nascimento）23日上午冒著大雨，穿越淹水的街道，準備前往學校時，一條高壓電線突然從天而降，瞬間奪走這名青春少女的生命。

納西門托的家人表示，半工半讀的她每天早上4時半就要起床去上班，下班後再搭乘公車返回學校。事發當天，她剛從一間文具店離開，準備前往20英里外的學校參加考試，沒想到竟遭逢意外。

目擊者表示，當時有2條電線突然斷裂，而其中一條就這樣砸中納西門托，使她當場觸電身亡。她回憶道，「當時我聽到一聲巨響，因為我非常怕電，所以馬上就往回跑，但有些人仍然堅持往前走。納西門托走到馬路對面，那裡有很多水，她一走過去，電線就往下掉了。」

校方對此悲劇深表哀痛，校長形容納西門托「品格優良、彬彬有禮」，對於失去這樣一位優秀學生感到萬分遺憾。死者親友更是情緒激動，痛斥這起事件「絕非意外，而是人為疏失」，並透露直到在靈堂見到女孩遺體，才真正接受她已經離世的殘酷事實。

家屬強烈要求當地電力公司負起完全責任，質疑電線維護不當導致憾事發生。對此，電力公司發言人回應表示，對於此次不幸事故深感遺憾，將提供家屬必要協助，同時承諾加強設備安全檢查，並啟動內部調查釐清事故成因。

