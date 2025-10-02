　
國際

29歲生日變忌日！正妹網紅、未婚夫雙雙罹難　10萬粉絲心碎

▲▼ 。（圖／翻攝自g1）

▲ 車禍現場滿地番茄，盧安娜等3人都傷重身亡。（圖／翻攝自g1）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名擁有近10萬粉絲的社群網紅，在生日當天與未婚夫及友人搭車外出時，在東北部費拉德聖塔納市附近的BR-116高速公路上遭遇嚴重車禍，3人皆不幸身亡，令粉絲震驚不已。

根據《鏡報》，29歲網紅盧安娜（Luanna Raquel de Araújo Melo）9月26日與36歲未婚夫科爾賓尼安（Korbinian Andreas Dengler）、友人帕爾（Pal Herbson Nunes Negrão）同車出行，未料發生重大車禍。

據當地媒體報導，這起事故涉及3人搭乘的轎車、一輛卡車及一輛載運番茄的貨車。3名乘客當場死亡，貨車駕駛被困在車內重傷送醫，卡車司機則僅受輕傷，警方正調查事故起因。

盧安娜在Instagram擁有近10萬追蹤者，平時分享時尚與健身日常，她的未婚夫則經營健身房事業。意外發生的9月26日正好是盧安娜的29歲生日，令眾多粉絲心碎，紛紛留言哀悼。

盧安娜的母校聖索菲亞學院（Colégio Santa Sofia）發表聲明表示，「我們對盧安娜的逝世表達最深切的哀悼，她曾是我們學校的學生，也是我們敬愛的體育協調員梅洛（Cristiano Melo）的女兒。」

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創亡

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創亡

屏東科技大學孟祥體育館前，昨(1)日下午4時許發生一起死亡車禍。18歲邱姓男大一新生騎機車行經該路段時，疑似過彎不慎自撞左側分隔島，邱當場噴飛倒地，後方同學見狀立刻上前查看並報警將其送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。今(2)日下午檢察官偕同法醫前往殯儀館相驗，初步檢視邱男死因為頭部受到嚴重撞擊，導致顱內出血死亡。至於詳細案發原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

18歲新生自撞亡　屏科大慟：全面檢視交安設計

18歲新生自撞亡　屏科大慟：全面檢視交安設計

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台中女下班尖峰時間橫越馬路被撞死

台中女下班尖峰時間橫越馬路被撞死

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

