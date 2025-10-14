對等反制！陸今起對美船舶收取「特別港務費」　豁免中國建造船隻

▲大陸對美船舶收取「特別港務費」。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中美經貿摩擦升級。中國交通運輸部10日公告，自10月14日起，將對美國籍或由美資持股船舶徵收「船舶特別港務費」，此舉被視為大陸官方對美國針對中國航運與造船業加徵港口費的「301調查」所採取的對等反制措施。

《極目新聞》報導，收費對象包括由美國企業、組織或個人直接或間接持股25%以上的公司所擁有或營運的船舶，以及懸掛美國國旗或在美國建造的船隻，但中國製造船舶可獲豁免。

根據公告，費用將分階段實施，首階段按每淨噸400元人民幣計收，2026年至2028年間將逐步提高至每淨噸1120元。船舶同一航次停靠多個中國港口僅繳首港費用，每艘船一年最多徵收五次。

外媒估算，以巨型油輪為例，每次停靠中國港口須支付約620萬美元（約1.9億元新台幣）。此舉源於美國今年4月啟動的「301調查」最終措施，宣布自10月14日起對中國船舶徵收港口費，引起大陸強烈反彈。

大陸商務部曾批評，美國行徑違反世貿組織規則及《中美海運協定》的平等互惠原則，屬於典型單邊主義，「中方在倫敦經貿會談後多次提出書面回應與合作建議，但美方仍執意推行相關措施。為維護正當權益，中方依據《國際海運條例》採取反制，屬被動防禦，旨在維護中國產業利益與全球航運公平競爭。」

據了解，大陸在全球造船市場佔比超過40%，而美國造船業全球份額不足1%。業內人士分析，中遠海運等企業已啟動「船隊優化計畫」，調整中國製集裝箱船運力至亞歐航線，以減少美線風險。

清華大學五道口金融學院鞠建東教授表示，美國貿易壁壘將推高全球貿易成本並削弱自身競爭力，「在航運業打貿易戰，吃虧的終究是美國。」