美國港口費來了！　全球前10大航運公司「明年恐損失978億」

▲加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

川普政府為了應對中國在海上日益成長的影響力，預計10月14日開始，對與中國有關的船舶收取港口費，此舉預計導致全球前10大航運業者明年承擔高達32億美元（約新台幣978億元）損失。

《路透社》報導，川普政府將對中國實體建造、擁有或營運的船舶徵收費用，並稱這筆資金將有助於重振美國造船業。美國貿易代表署（USTR）提醒，「確定船舶是否需繳費的責任在於營運商，而非海關邊境保護局（CBP）」，並且必須透過美國財政部的Pay.gov網站支付。

費用標準分為2類，中國實體擁有或營運的船舶每趟航程需繳納每淨噸位80美元，非中國營運商使用的中國建造船舶將須繳納以下較高金額者，每淨噸位23美元或每20呎貨櫃單位154美元。

不過，2種費用每年對同一艘船不會徵收超過5次。在業界強烈反彈之後，美國貿易代表署已大幅調降最初提出的費用，豁免許多美國營運商，並且延後液化天然氣（LNG）運輸船的收費時間表。

海事數據供應商Alphaliner分析，中國遠洋運輸有限公司（COSCO）將面臨最大衝擊，明年費用恐高達15.3億美元（約新台幣468億元），幾乎占前10大船運公司總損失額32億美元的一半。

標普指數本周報告指出，儘管部分觀察人士認為收費期限可能延後，或在後續談判過程中被取消，但不確定性已讓航運業者備感不安，為船隊部署策略增添新的地緣政治風險。

北京目前也已做出回應，國務院總理李強簽署法令，承諾對中國船舶或船員遭受的任何歧視性措施，採取反制行動。