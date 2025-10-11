　
大陸 大陸焦點 特派現場

反制美國　陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

▲▼江蘇連雲港外貿貨櫃碼頭。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港外貿貨櫃碼頭。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

為了反制美國對中國大陸船舶收取港口服務費，中國大陸商務部10日宣布，將自14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。大陸商務部強調，這是維護中國海運企業合法權益的正當舉措，「我們敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業的無理打壓。」

大陸商務部提到， 4月17日，美國貿易代表辦公室發佈關於對中國海事、物流及造船業301調查措施，自10月14日起，將對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費，嚴重違背了國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。

大陸商務部強調，美國的做法罔顧事實，充分暴露出其單邊主義、保護主義本質，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國海運業的正當利益，嚴重擾亂全球供應鏈穩定，嚴重破壞國際經貿秩序。中方將對美國錯誤做法依法堅決採取反制措施，推動構建公平正義的國際海運市場秩序，維護國際物流供應鏈安全穩定。

▲▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。貿易戰（圖／CFP）

大陸商務部指出，根據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。

大陸商務部還說，「這是我們維護中國海運企業合法權益的正當舉措。我們敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業的無理打壓。」

根據大陸商務部公告，船舶特別港務費將分階段實施，收取標準為：自2025年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸400元人民幣計收；自2026年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸640元人民幣計收；自2027年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸880元人民幣計收；自2028年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸1120元人民幣計收。

10/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

