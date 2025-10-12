台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月

▲《日經》報導，台灣擴展國際貿易夥伴的努力受阻。圖為台中港。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》（Nikkei Asia）12日引述消息人士說法報導，台灣擴展國際貿易夥伴的努力遭遇拖延及拒絕，加拿大甚至將已完成談判的貿易協議，拖延簽署長達數個月，凸顯台灣在國際舞台上克服中國孤立與施壓的難度。

包括政府官員在內的多名消息人士透露，台灣近年持續向紐、澳、日、加等國提議簽署貿易協定或特定產業合作架構，同時積極爭取與東南亞4大經濟體達成經濟合作或投資條約。但其中2人直言，幾乎所有國家的反應都很冷淡。

其中，加拿大早在今年4月大選前，就已完成與台灣的貿易談判，卡尼（Mark Carney）政府卻遲遲不願推動簽署程序。加拿大外交部發言人對此回應，「基於一個中國政策，加拿大與台灣維持非官方但珍貴的經濟和民間交流。」

不過，英國則是已與台灣簽署多項協議，包括2023年的里程碑貿易協定，以及投資、數位貿易、能源與淨零排放等領域的協議。菲律賓也是少數例外，該國因為南海爭議與北京關係緊張，被視為少數願意與台灣接觸的東南亞國家之一，「目前尚未針對貿易協議展開正式討論，但有理由感到樂觀。」

Tech power Taiwan's global trade diplomacy struggles for traction https://t.co/KUxzqgEfga — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 12, 2025

從歷史上來看，台灣主要透過美國領導的倡議或對話，或華府在多邊體系中的強力支持，推動國際參與。前駐歐盟大使李淳也指出，隨著中國實施「外交封鎖」，台灣在達成貿易協議時面臨巨大挑戰，因為「與台灣談判協議是行使主權的表現」。

維吉尼亞大學法學院、台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）研究員易大為指出，華府近期更優先考慮雙邊關係，並且放棄集體領導，「意味著許多國家可能更不願意冒著直接與台灣接觸，並且激怒北京的風險」，即使是日韓與澳洲等美國盟友，也因為對中貿易依賴而保持謹慎，在美國限制AI晶片出口的努力中也有類似情況，「許多盟友猶豫不決，擔心國內經濟反彈與中國報復」。

不過，易大為樂觀認為，「隨著台灣晶片製造商在美國、歐洲與日本擴張，以及無人機零件等產業在中東歐取得進展，與台灣的貿易及投資協議需求自然將會增加，這可能為談判帶來動力。」