　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月

▲▼台灣台中港,貨櫃,海運,貿易,關稅,貨物,進口,出口,吞吐量。（圖／達志影像／美聯社）

▲《日經》報導，台灣擴展國際貿易夥伴的努力受阻。圖為台中港。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》（Nikkei Asia）12日引述消息人士說法報導，台灣擴展國際貿易夥伴的努力遭遇拖延及拒絕，加拿大甚至將已完成談判的貿易協議，拖延簽署長達數個月，凸顯台灣在國際舞台上克服中國孤立與施壓的難度。

包括政府官員在內的多名消息人士透露，台灣近年持續向紐、澳、日、加等國提議簽署貿易協定或特定產業合作架構，同時積極爭取與東南亞4大經濟體達成經濟合作或投資條約。但其中2人直言，幾乎所有國家的反應都很冷淡。

其中，加拿大早在今年4月大選前，就已完成與台灣的貿易談判，卡尼（Mark Carney）政府卻遲遲不願推動簽署程序。加拿大外交部發言人對此回應，「基於一個中國政策，加拿大與台灣維持非官方但珍貴的經濟和民間交流。」

不過，英國則是已與台灣簽署多項協議，包括2023年的里程碑貿易協定，以及投資、數位貿易、能源與淨零排放等領域的協議。菲律賓也是少數例外，該國因為南海爭議與北京關係緊張，被視為少數願意與台灣接觸的東南亞國家之一，「目前尚未針對貿易協議展開正式討論，但有理由感到樂觀。」

從歷史上來看，台灣主要透過美國領導的倡議或對話，或華府在多邊體系中的強力支持，推動國際參與。前駐歐盟大使李淳也指出，隨著中國實施「外交封鎖」，台灣在達成貿易協議時面臨巨大挑戰，因為「與台灣談判協議是行使主權的表現」。

維吉尼亞大學法學院、台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）研究員易大為指出，華府近期更優先考慮雙邊關係，並且放棄集體領導，「意味著許多國家可能更不願意冒著直接與台灣接觸，並且激怒北京的風險」，即使是日韓與澳洲等美國盟友，也因為對中貿易依賴而保持謹慎，在美國限制AI晶片出口的努力中也有類似情況，「許多盟友猶豫不決，擔心國內經濟反彈與中國報復」。

不過，易大為樂觀認為，「隨著台灣晶片製造商在美國、歐洲與日本擴張，以及無人機零件等產業在中東歐取得進展，與台灣的貿易及投資協議需求自然將會增加，這可能為談判帶來動力。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵
女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚
差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網
台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月
上《玩很大》脫了！「隱乳女神」帛琉解放泳衣　中間大挖空被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月

英搖滾樂團Lostprophets前主唱獄中被殺　企圖性侵嬰兒入獄

泰軍深夜在邊境播恐怖音樂　40柬士兵「以為撞鬼」嚇瘋逃竄

大阪萬博明閉幕！入場破2500萬人次　單日5萬「暴增到21萬」

川金會有望？　英媒稱「川普擬赴兩韓邊界」團隊計畫中

畫面曝光！菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞菲船

哈瑪斯血洗音樂節　他裝死倖存「痛失母親、女友」！2年後輕生亡

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月

英搖滾樂團Lostprophets前主唱獄中被殺　企圖性侵嬰兒入獄

泰軍深夜在邊境播恐怖音樂　40柬士兵「以為撞鬼」嚇瘋逃竄

大阪萬博明閉幕！入場破2500萬人次　單日5萬「暴增到21萬」

川金會有望？　英媒稱「川普擬赴兩韓邊界」團隊計畫中

畫面曝光！菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞菲船

哈瑪斯血洗音樂節　他裝死倖存「痛失母親、女友」！2年後輕生亡

吹風機也中！「9家電」別插延長線、共用插座　台電示警恐釀災

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

台股周一恐崩盤？　他樂觀看待「先思考3件事」：槓桿過高的別硬拗

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

趙露思《許我耀眼》8清醒金句：我要麼一無所有，要麼擁有一切

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

台北牛肉麵節得獎名單　桃園喜來登、肚康食研所奪紅燒金牌

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

國際熱門新聞

麥田突降不明物體　NASA設備突現德州農地

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

舊金山滅門血案　一家四口陳屍豪宅

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

少女手機被老師沒收！才知她遭性侵15次

凱蒂佩芮擁吻加拿大前總理　直擊照曝光

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

拜登抗癌近況：接受放射線＋荷爾蒙療法

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

更多熱門

相關新聞

川金會有望？英媒稱川普擬赴兩韓邊界

川金會有望？英媒稱川普擬赴兩韓邊界

英國《每日電訊報》報導，美國總統川普將於10月底訪問亞洲，包括出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。隨著團隊籌備這趟出訪，美國外交官也在重新審視川普突訪兩韓之間「非軍事區」（DMZ）的計畫，被解讀為會晤金正恩的可能性之一。

日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

掃貨20kg砂糖爆紅　日本老闆笑：出道了？

掃貨20kg砂糖爆紅　日本老闆笑：出道了？

Aprilia旗艦＋中量級跑車重機登台

Aprilia旗艦＋中量級跑車重機登台

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

關鍵字：

台灣貿易外交台海美中台日經亞洲

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面