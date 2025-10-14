遊馬來西亞注意！流感大肆虐「6000學生中鏢」　多校緊急停課

▲馬來西亞校園的流感疫情擴散。圖為吉隆坡街頭。（資料照／路透）
馬來西亞流感疫情急速蔓延，教育部官員13日證實全國已約6000名學生感染，基於學生及教職員安全考量，已下令部分學校暫時停課。
教育部總監阿邁德（Mohd Azam Ahmad）在記者會上證實，全國多地都出現感染個案。雖未透露停課學校數量，但他強調教育部已提醒各校嚴格遵循防疫準則，積極鼓勵師生戴口罩，同時大幅縮減學生大型集體活動。
阿邁德說，「我們在新冠疫情期間，累積了豐富的傳染病防控經驗。」
根據馬來西亞衛生部上周公布數據，全國流感群聚感染案例已暴增至97起，與前一周的14起相比大幅攀升至將近7倍，並且大多發生在校園及幼兒園等教育機構。
