　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬4男教室性侵、拍攝17歲學妹　教育部：開除但仍可參加大考

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲女學生示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞馬六甲一所中學近日爆發嚴重性侵事件，4名17歲男學生涉嫌在課室內聯手性侵一名15歲女同學，事發後還將不雅影片流傳，引發各界震驚。警方目前已逮捕4名嫌犯，並申請延押協助偵辦。教育部則表示，雖然這4名男學生已被學校開除，但依照現行規定，他們仍可在特定場所參加大馬教育文憑（SPM）考試。

根據教育總監莫哈末阿占說明，這些涉案學生雖已遭開除，仍保有作為考生的權利，「他們將被安置在指定地點，要麼在扣留中心，要麼在原校考場以外的地方應考。」所有人都已被警方逮捕，允許他們參加考試並不代表可以免於法律制裁，現行安排也不會影響司法程序。

考試安排方面，教育部將依照考試局管理手冊辦理，類似因健康或事故需在醫院應考的特例。莫哈末阿占強調，基於未成年身分，相關學生資訊將保密，並妥善管理考試事宜。他也補充，法庭尚未定罪前，涉案學生仍享有清白推定，參加SPM考試與他們所涉案件屬於不同層面，由相關機構依法處理。

至於受害女學生，目前仍在醫院接受治療與心理輔導，教育部承諾全力協助警方調查，並提供必要的心理社會支援，幫助她恢復身心健康。教育部長法迪娜則在聲明中強調，絕不容忍校園內任何不當性行為，已指示相關單位全力配合調查，並要求加強校園安全措施。

事件曝光後，部分議員呼籲恢復體罰制度，讓教師能以鞭打方式教導學生分辨是非。教育部則表示，將嚴正看待此事，並依既有規範處理所有涉案學生與考試相關安排。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢寫真才出包...「簽書會也宣布取消」
快訊／象猿台灣大賽賽程出爐！
吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮
輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函
快訊／桃猿締造奇蹟　闖進隊史第12度台灣大賽
快訊／道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%
台中女工程師全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬4男教室性侵、拍攝17歲學妹　教育部：開除但仍可參加大考

印尼女傭閃辭嫁機師未婚夫　驚人身家曝光！工作只是「體驗人生」

南韓學生被誘騙到柬埔寨虐死　街頭「滿地護照」畫面曝

76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

20生還人質全數獲釋！　以色列釋放近2000名巴勒斯坦人

節慶變悲劇！　女開心跳舞祈福「突倒地猝死」畫面曝

快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

大馬4男教室性侵、拍攝17歲學妹　教育部：開除但仍可參加大考

印尼女傭閃辭嫁機師未婚夫　驚人身家曝光！工作只是「體驗人生」

南韓學生被誘騙到柬埔寨虐死　街頭「滿地護照」畫面曝

76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

20生還人質全數獲釋！　以色列釋放近2000名巴勒斯坦人

節慶變悲劇！　女開心跳舞祈福「突倒地猝死」畫面曝

快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

馬防部雲台操演阻登陸　50機槍+T74排用機槍對海面集火射擊

長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮辱

張靚穎「摔下2公尺高台」 20秒後繼續唱：老當益壯

國際熱門新聞

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

75歲台嬤遭新加坡男「揮拳痛毆、吐口水」

《富爸爸》作者示警：史上最大崩盤逼近

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

更多熱門

相關新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

台中一名女工程師小美（化名）與友人出遊飲酒後，遭友人高中同學吳姓男子性侵。台中地方法院近期針對本案作出判決，認定吳男行為嚴重侵害被害人性自主及人格權，判處賠償精神慰撫金新台幣75萬元。

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

性侵溺死6歲女童　惡狼關46年將處決

性侵溺死6歲女童　惡狼關46年將處決

15歲少女教室內「遭2學長集體性侵」！

15歲少女教室內「遭2學長集體性侵」！

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

關鍵字：

性侵馬來西亞中學教育學生

讀者迴響

熱門新聞

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面