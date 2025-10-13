大馬4男教室性侵、拍攝17歲學妹　教育部：開除但仍可參加大考

▲女學生示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫PAKUTASO）



記者鄒鎮宇／綜合報導



馬來西亞馬六甲一所中學近日爆發嚴重性侵事件，4名17歲男學生涉嫌在課室內聯手性侵一名15歲女同學，事發後還將不雅影片流傳，引發各界震驚。警方目前已逮捕4名嫌犯，並申請延押協助偵辦。教育部則表示，雖然這4名男學生已被學校開除，但依照現行規定，他們仍可在特定場所參加大馬教育文憑（SPM）考試。

根據教育總監莫哈末阿占說明，這些涉案學生雖已遭開除，仍保有作為考生的權利，「他們將被安置在指定地點，要麼在扣留中心，要麼在原校考場以外的地方應考。」所有人都已被警方逮捕，允許他們參加考試並不代表可以免於法律制裁，現行安排也不會影響司法程序。

考試安排方面，教育部將依照考試局管理手冊辦理，類似因健康或事故需在醫院應考的特例。莫哈末阿占強調，基於未成年身分，相關學生資訊將保密，並妥善管理考試事宜。他也補充，法庭尚未定罪前，涉案學生仍享有清白推定，參加SPM考試與他們所涉案件屬於不同層面，由相關機構依法處理。

至於受害女學生，目前仍在醫院接受治療與心理輔導，教育部承諾全力協助警方調查，並提供必要的心理社會支援，幫助她恢復身心健康。教育部長法迪娜則在聲明中強調，絕不容忍校園內任何不當性行為，已指示相關單位全力配合調查，並要求加強校園安全措施。

事件曝光後，部分議員呼籲恢復體罰制度，讓教師能以鞭打方式教導學生分辨是非。教育部則表示，將嚴正看待此事，並依既有規範處理所有涉案學生與考試相關安排。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。