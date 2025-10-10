　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名孟加拉女移工因不滿男友遲遲不離婚，憤而砍傷對方。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名33歲孟加拉籍男子因感情糾紛遭女友持刀攻擊下體及左手。根據調查，男子在馬來西亞工作期間，出軌女同鄉，然而小三得知他仍未與在孟加拉的妻子離婚後，醋意大發，憤而持刀攻擊，砍傷他的下體。

根據《中國報》報導，警方9日發布聲明指出，一名47歲馬來西亞籍男子8日上午10時45分報案稱，他的33歲孟加拉籍男性友人在振林山甘榜羅干地區遭女友持利器襲擊受傷。警方獲報後趕往現場，將傷者送醫，並在同日中午逮捕34歲孟加拉籍女嫌。

警方調查發現，這對孟加拉籍情侶原本穩定交往，同樣來自孟加拉的兩人前來馬來西亞工作，並在異鄉發展戀情。然而當女方得知交往對象在孟加拉老家仍有合法配偶，且遲遲未辦理離婚手續時，嫉妒與憤怒的情緒瞬間爆發，持刀對男友痛下毒手。

警方表示，「初步調查顯示，嫌犯無任何前科，尿檢結果也對毒品呈陰性。」女嫌被逮時，現場還搜到一把長約29公分的刀具，研判為本案凶器。受害男子目前仍在醫院接受治療，傷勢集中在生殖器、下體及左手部位。

嫌犯目前被指控刑事法典326條文「嚴重致傷他人」，一旦罪名最高可判處20年有期徒刑，另可併科罰金或鞭刑。警方同時也援引移民法令6（1）（c）條文，以「無法出示有效入境證明」展開調查，此罪最高可處1萬令吉（約新台幣7.2萬元）罰款或5年監禁，並可判處最多6下鞭刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

自動駕駛「逆向闖紅燈」！特斯拉58件交通違規　美國要查了

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

泰前總理戴克辛「坐牢爽免勞動」！　近況曝：有望任獄中英文教師

飛機燃料只夠撐6分鐘！瑞安航空多次降落失敗　險況曝光

快訊／日本公明黨退出「自公聯合政府」！　高市首相之路迎危機

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

自動駕駛「逆向闖紅燈」！特斯拉58件交通違規　美國要查了

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

泰前總理戴克辛「坐牢爽免勞動」！　近況曝：有望任獄中英文教師

飛機燃料只夠撐6分鐘！瑞安航空多次降落失敗　險況曝光

快訊／日本公明黨退出「自公聯合政府」！　高市首相之路迎危機

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

國際熱門新聞

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

菲7.4強震狂晃1死　印尼測得17公分海嘯

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

即／菲律賓7.4強震　發布海嘯警報

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

更多熱門

相關新聞

泰前總理坐牢！有望任獄中英文教師

泰前總理坐牢！有望任獄中英文教師

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）目前被關押在曼谷孔普雷中央監獄（Klongprem Central Prison），獄政廳表示，由於戴克辛年紀太大，考量到他的身體狀況，目前正考慮安排他在監獄內擔任英語教師，協助獄中受刑人學習語言技能，為重返社會做準備。

菲7.4強震狂晃1死　印尼測得17公分海嘯

菲7.4強震狂晃1死　印尼測得17公分海嘯

遭詐騙至柬埔寨！韓學生「變態級虐待」慘死

遭詐騙至柬埔寨！韓學生「變態級虐待」慘死

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤　總統下令了

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤　總統下令了

一直晃！菲餘震規模5.9　這國爆規模6地震

一直晃！菲餘震規模5.9　這國爆規模6地震

關鍵字：

馬來西亞孟加拉感情糾紛移工東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面