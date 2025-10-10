男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

▲馬來西亞一名孟加拉女移工因不滿男友遲遲不離婚，憤而砍傷對方。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名33歲孟加拉籍男子因感情糾紛遭女友持刀攻擊下體及左手。根據調查，男子在馬來西亞工作期間，出軌女同鄉，然而小三得知他仍未與在孟加拉的妻子離婚後，醋意大發，憤而持刀攻擊，砍傷他的下體。

根據《中國報》報導，警方9日發布聲明指出，一名47歲馬來西亞籍男子8日上午10時45分報案稱，他的33歲孟加拉籍男性友人在振林山甘榜羅干地區遭女友持利器襲擊受傷。警方獲報後趕往現場，將傷者送醫，並在同日中午逮捕34歲孟加拉籍女嫌。

警方調查發現，這對孟加拉籍情侶原本穩定交往，同樣來自孟加拉的兩人前來馬來西亞工作，並在異鄉發展戀情。然而當女方得知交往對象在孟加拉老家仍有合法配偶，且遲遲未辦理離婚手續時，嫉妒與憤怒的情緒瞬間爆發，持刀對男友痛下毒手。

警方表示，「初步調查顯示，嫌犯無任何前科，尿檢結果也對毒品呈陰性。」女嫌被逮時，現場還搜到一把長約29公分的刀具，研判為本案凶器。受害男子目前仍在醫院接受治療，傷勢集中在生殖器、下體及左手部位。

嫌犯目前被指控刑事法典326條文「嚴重致傷他人」，一旦罪名最高可判處20年有期徒刑，另可併科罰金或鞭刑。警方同時也援引移民法令6（1）（c）條文，以「無法出示有效入境證明」展開調查，此罪最高可處1萬令吉（約新台幣7.2萬元）罰款或5年監禁，並可判處最多6下鞭刑。