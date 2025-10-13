76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

▲76歲的山田外美代在大阪世博會場前開心合影，完成184天全勤挑戰。。（圖／翻攝自X／＠expo2025_japan）



記者楊庭蒝／綜合報導

2025年大阪關西世界博覽會於10月13日圓滿落幕，在這184天的展期中，一位來自日本愛知縣瀨戶市、被暱稱為「世博奶奶」的76歲婦人山田外美代，再次以全勤之姿走完每一日，締造個人第四次「世博全勤」紀錄，並於閉幕當日獲頒全勤獎。

根據中央社報導，山田自2005年愛知世博起，已陸續全程參與上海（2010）、麗水（2012）等世博，這次更在丈夫與長子的陪伴下，自去年12月起搬至會場附近居住，每日步行前往參觀，無論天氣與身體狀況皆未缺席。她感性地說：「最後一天真的非常寂寞，家裡這幾天都把『結束』當禁語來避談。」

雖然山田一家準備充分，但大阪世博進入後期觀眾人潮激增，幾度讓他們面臨無法成功預約入場時段的危機。中央社指出，她的兒子甚至得同時操作三台電腦搶名額，才在最後時刻確保全勤不漏。山田笑稱：「這是歷屆世博中最難入場的一次，還真想跟主辦單位抗議呢！」

據《產經新聞》報導，山田在參觀過程中曾短暫感到身體不適，但她依舊堅持每天到場，樂於欣賞各國文化展區與不斷湧入的人潮。她並於9月5日獲得金氏世界紀錄認證，成為參觀世界博覽會累積天數最多者，共648天，獲國際肯定。

據報導，山田已將目標放在下一屆預計於2030年在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的世博，屆時她將年滿81歲，她笑言：「只要家人願意陪我，再挑戰一次也不是不可能。」