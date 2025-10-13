　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

▲76歲的山田外美代在大阪世博會場前開心合影，完成184天全勤挑戰。。（圖／翻攝自X／＠expo2025_japan）

▲76歲的山田外美代在大阪世博會場前開心合影，完成184天全勤挑戰。。（圖／翻攝自X／＠expo2025_japan）

記者楊庭蒝／綜合報導

2025年大阪關西世界博覽會於10月13日圓滿落幕，在這184天的展期中，一位來自日本愛知縣瀨戶市、被暱稱為「世博奶奶」的76歲婦人山田外美代，再次以全勤之姿走完每一日，締造個人第四次「世博全勤」紀錄，並於閉幕當日獲頒全勤獎。

根據中央社報導，山田自2005年愛知世博起，已陸續全程參與上海（2010）、麗水（2012）等世博，這次更在丈夫與長子的陪伴下，自去年12月起搬至會場附近居住，每日步行前往參觀，無論天氣與身體狀況皆未缺席。她感性地說：「最後一天真的非常寂寞，家裡這幾天都把『結束』當禁語來避談。」

雖然山田一家準備充分，但大阪世博進入後期觀眾人潮激增，幾度讓他們面臨無法成功預約入場時段的危機。中央社指出，她的兒子甚至得同時操作三台電腦搶名額，才在最後時刻確保全勤不漏。山田笑稱：「這是歷屆世博中最難入場的一次，還真想跟主辦單位抗議呢！」

據《產經新聞》報導，山田在參觀過程中曾短暫感到身體不適，但她依舊堅持每天到場，樂於欣賞各國文化展區與不斷湧入的人潮。她並於9月5日獲得金氏世界紀錄認證，成為參觀世界博覽會累積天數最多者，共648天，獲國際肯定。

據報導，山田已將目標放在下一屆預計於2030年在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的世博，屆時她將年滿81歲，她笑言：「只要家人願意陪我，再挑戰一次也不是不可能。」

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧新片被抓包「私帳自問自答」衝流量
快訊／統一殊死戰5局結束領先桃猿！
她每天堅持3習慣　成功甩肉51公斤
徐若瑄剪掉30公分長髮！　回春照曝
長榮空姐猝逝　工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰
空服員抱病飛到沒命　勞動部調查：長榮紀錄多次違法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

20生還人質全數獲釋！　以色列釋放近2000名巴勒斯坦人

節慶變悲劇！　女開心跳舞祈福「突倒地猝死」畫面曝

快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

苦熬2年！以色列人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟相擁笑了

公車司機癲癇發作「腳卡油門暴衝」　連撞9輛車驚險畫面曝

鳥類集體異常行為！　學者示警：恐對人類造成連鎖災難

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

20生還人質全數獲釋！　以色列釋放近2000名巴勒斯坦人

節慶變悲劇！　女開心跳舞祈福「突倒地猝死」畫面曝

快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

苦熬2年！以色列人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟相擁笑了

公車司機癲癇發作「腳卡油門暴衝」　連撞9輛車驚險畫面曝

鳥類集體異常行為！　學者示警：恐對人類造成連鎖災難

新北杜絕人畜共通寄生蟲　動保處籲飼主定期犬貓驅蟲

新韓團ALLDAY PROJECT出道不到半年制霸時裝周13場秀　網讚：傳奇團

中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝　新增接駁巴士快速通關券

不斷更新／胡智爲好投、打線5下猛攻　統一2比0領先桃猿

快訊／海岬型船現貨運價單日加高4916美元、暴漲22%　非中美船隻大賺

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用

大坪頂變柏油山！藍女將戰高市府　柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

42歲女每天堅持3習慣　400多天「甩肉51公斤」褲子5XL減到S碼

76歲日本奶奶太猛！大阪世博天天報到創全勤傳奇

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

國際熱門新聞

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

75歲台嬤遭新加坡男「揮拳痛毆、吐口水」

《富爸爸》作者示警：史上最大崩盤逼近

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

更多熱門

相關新聞

高市早苗「向台灣喊話」挺台：日本重要夥伴

高市早苗「向台灣喊話」挺台：日本重要夥伴

今（13）日，高市早苗再度透過社群發文向台灣喊話，強調台灣是日本極為重要的國際友人與合作夥伴。

颱風再襲掃過日本伊豆群島　狂風暴雨畫面曝

颱風再襲掃過日本伊豆群島　狂風暴雨畫面曝

日本適合旅遊「不適合生活」？網列3大關鍵原因

日本適合旅遊「不適合生活」？網列3大關鍵原因

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

關鍵字：

世博奶奶山田外美代大阪世博全勤紀錄日本

讀者迴響

熱門新聞

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面