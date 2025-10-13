韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

▲柬埔寨國旗在位於金邊以東約50公里的干丹省湄公河河面上飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名20多歲的朴姓大學生，今年7月赴柬埔寨參加博覽會後下落不明，3週後被人發現陳屍在柬埔寨貢布省波哥山（Mount Bokor）。南韓媒體揭露，他生前疑遭人口販運至當地中國籍犯罪集團控制區域，遭到長期拘禁、毆打、電擊，且虐待至心臟驟停死亡，遺體滯留當地逾2個月未能返國，引發南韓輿論關注。

根據《韓聯社》，與朴姓學生一同遭到囚禁、後來獲救的南韓受害者向南韓國會議員朴贊大（共同民主黨）的辦公室證實，朴姓大學生死前遭毆打到無法行走、且呼吸困難，最終在送醫途中慘死，其死亡證明書上記載死因為「因酷刑導致的劇烈疼痛」。

朴燦大痛批，南韓政府應立即建立與柬埔寨之間的「緊急聯合調查機制與常態應對網」，防止同類悲劇再度發生。

韓媒《SBS News》進一步揭露，朴姓大學生疑似於7月底遭到人口販運，被以約2000至3000美元從柬埔寨首都金邊轉賣至中國勢力盤據的波哥山犯罪園區。另一名同樣被囚禁的韓籍男子證實，他初次見到朴姓大學生時，對方全身瘀青、皮膚裂開、無法行走，甚至骨骼外露，並透露朴在生前被綁上手銬、遭電刑及棍棒毆打長達一週。

朴姓大學生向犯罪集團懇求，「救我、我想回家」，卻未獲放行。死亡當晚，朴姓大學生因休克而陷入昏迷，之後被兩名中國人押上車輛，途中被當地警方攔查時早已明顯失去生命跡象。

南韓警方證實，正朝人口販運與殺人方向偵辦，並派員赴柬埔寨與當地警方釐清事實。柬埔寨則於稍早以殺人與詐欺罪名，起訴3名30至40歲中國籍男子，但疑為主嫌的34歲中國籍李姓男子仍在逃亡中。

▲涉嫌在柬埔寨參與詐騙虐殺韓籍朴姓大學生的3名中國人遭到逮捕起訴。（圖／翻攝自AKP）

《韓聯社》指出，南韓志願搜查組織「天馬」（暫譯）指認此人過去有毒品前科，甚至在2023年首爾市江南區大峙洞「毒飲料案」中曾擔任毒品流通總策畫，並聲稱他曾強迫朴姓大學生吸毒、錄下虐待過程影片。不過南韓警方強調，「尚未掌握李嫌涉毒飲料案的直接證據」。

據悉，朴姓學生7月17日告訴家人要赴柬埔寨「參觀博覽會」，此後音訊全無，直到8月8日被發現身亡。屍體至今滯留柬埔寨已超過2個月，南韓政府因當地調查程序與遺體運送費用等問題，遲遲無法完成運返事宜。

此案再度凸顯柬埔寨境內韓人遭綁架與詐騙事件激增的問題。韓媒《紐西斯通訊社》指出，南韓外交部統計顯示，2024年前8個月在柬埔寨發生的韓人綁架通報案高達330件，較2021年的4件暴增逾80倍。

專家分析，當地詐騙與人口販運集團視韓國人為「高收益目標」，原因包括可快速動用現金、具備海外匯款能力，且善用網路銀行與社群媒體，使得犯罪集團更容易以「高薪打工」為誘餌詐騙入境。

▲圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

南韓東國大學警察行政學系榮譽教授李潤鎬（音譯）指出，「對犯罪組織而言，韓國人既容易下手，又能帶來龐大利潤。」他補充，韓國的金融科技高度發達，使得犯罪者可利用被害者名義開設帳戶或進行跨境轉帳，增加受害風險。

東國大學警察司法大學教授郭大慶（音譯）也指出，部分組織在綁架韓國人後，不僅強迫其參與詐騙活動，甚至直接以恐嚇勒索換取高額金錢，「只要掌握一名韓國人，就能帶來可觀的犯罪收益」。

