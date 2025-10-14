　
    • 　
>
政治

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

▲▼立法院繼續邀請陳建仁總質詢 外交部次長李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前駐歐盟代表李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台美關稅談判近期完成第5輪實體磋商，台灣提出「台灣模式」獲美方正面回應。而針對美國商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」，前駐歐盟代表李淳今（14）日接受直播節目《午青LIVE》專訪表示，對方是先丟出較高的談判籌碼慢慢談，因為這其實是殺雞取卵，反而不利於美國長期目標，大家不用過於擔心，相信美國不會堅持「台美晶片五五分」，談判團隊當然也不會同意。

對於關稅磋商，李淳強調，台灣的目標是持續鞏固供應鏈地位、擴大贏面，「台灣模式」鞏固台灣在全球供應鏈核心地位，不該因國內政治口水，破壞台美互信。

李淳表示，「台灣模式」透過台、美兩國政府合作，創造新的產業聚落，進而創造台、美、產業三贏。台灣過去50年來就是靠全球布局，才得以鞏固國際上的地位，台積電無論在何處設廠，都是台灣國力的延伸。「台灣模式」就是不斷鞏固台灣在全球供應鏈的核心地位，提升台灣競爭力。

對於在野黨批評，李淳表示，台美互信基礎非常重要，不應因國內政治而影響夥伴關係。如果美國拒絕台灣投資，才是真正的擔憂所在。韓瑩則表示，台灣需要美國，美國也需要台灣，透過加法策略創造雙贏。呼籲朝野應態度一致，不要發出錯誤訊息影響台美關係、破壞雙方互信的經濟與戰略夥伴關係。

