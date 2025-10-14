川普威脅100％關稅　學者：大陸摸透了他的底牌

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

為了報復大陸最近宣布的稀土出口管制措施，美國總統川普威脅對大陸商品加徵100％關稅。大陸學者表示，中國手中有牌打、敢打牌，也能讓美國切身感受到痛楚，且已經完全摸透了川普的底牌；而最近的中美貿易摩擦本質上是「以鬥促和」的過程，中國的回應是警告美國不要再製造麻煩。

香港《南華早報》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，中國最新一輪貿易反制措施可能成為「穩定中美關係的積極一步」，迫使川普政府採取更務實的態度。

吳心伯表示，中國手中有牌，隨時準備出牌，有能力讓美國感到痛苦，本輪反制「將對未來中美貿易談判及整體雙邊關係的穩定非常有幫助，也非常正面」。他補充說，「我們現在看清了特朗普（川普），我們已完全摸透了他的底牌」。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，最近的中美貿易摩擦本質上是「以鬥促和」的過程，「中國的回應更像是一種反制，警告美國不要再製造麻煩，因為華盛頓從中得不到任何好處」。

同為中國人民大學教授的時殷弘也指出，中國強化稀土出口管制的措施很可能讓川普意識到，想迫使中國做出「實質性屈服」幾乎不可能，而暫停採購美國產品則可能「讓川普更加憤怒」。

威利．雷恩律師事務所合夥人、川普首個任期內的前商務部高級官員納扎克．尼卡赫塔認為，無論川普如何抉擇，中國都不太可能退縮。

「有人認為這只是一場談判，但他們完全誤解了中方」，尼卡赫塔說，「這一次，中國不會向威脅妥協。而且，看著美國市場下跌，中方會認為美國這是在搬起石頭砸自己的腳。」