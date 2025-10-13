　
地方 地方焦點

國際扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心安頓身心

▲國際扶輪3502地區捐贈桃園「張老師」少年中心

▲國際扶輪3502地區總監張玉斌（右）捐贈桃園「張老師」少年中心。（圖／張老師提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「張老師」長期在地深耕，透過1980專線協助民眾面對生活困境，走出人生坦途。國際扶輪3502地區25-26年度總監張玉斌帶領社友，13日在位於平鎮區延平路上的「張老師」桃園分事務所，舉行《投入希望，少年築愛》第四少年中心捐贈，期讓青少年有一處「想來、想待、能放鬆」的空間，提供身心安頓與發展的機會。

「張老師」基金會桃園分事務所高國安主委表示：近幾年來，台灣青少年的自殺率逐年攀升，著實令人憂心。桃園張老師中心一向致力於青少年心理健康的促進，這次接受桃園市政府社會局的委託辦理桃園市第四分去少年中心，希望可以讓在地的青少年可以有健康、正向，增進心理健康的好去處。

張玉斌總監表示：扶輪社與張老師有著密切的合作，這次捐助張老師辦理的桃園市第四分區少年中心，透過購置電競設備、拳擊手套及打擊架、各式桌遊等等器材，增加對少年的誘因，成為他們在家庭跟學校之外的第三個好去處。

▲國際扶輪3502地區捐贈桃園「張老師」少年中心

▲國際扶輪3502地區捐贈桃園「張老師」少年中心。（圖／張老師提供）

「張老師」基金會涂喜敏執行長表示：張老師在桃園地區成立今年剛好50年，在去年也感謝扶輪社協助擴充平鎮的場地，讓義張、專任同仁、社工跟個案都可以有一個更舒適的場地，今年更捐贈少年中心，期望張老師可以更在地化，協助桃園市民眾的身心健康。

國際扶輪3502地區、桃園東區扶輪社及各協力廠商的支持，捐助少年中心所需的各項器材，包含：餐食與生活設備、休憩與娛樂設施、運動與紓壓器材、創作與數位設備、諮商與靜心區設備、電腦主機以及除濕機等，合計61萬元。包括：國際扶輪3502地區第三分區副助理總監王美榮女士、桃園東區扶輪社邱宏義社長、桃園圓夢扶輪社魏維明社長以及各扶輪社社友出席活動。

更多新聞
來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

國際扶輪3502地區桃園張老師少年中心

