國際扶輪3502守護婦女健康　助桃園北榮引進3D乳房斷層攝影

▲國際扶輪3502地區團隊由2025-2026年度總監張玉斌（右三）帶領成員，抵北榮桃園分院進行全球獎助金實地訪視。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

乳癌是女性癌症發生率第一位，為及早發現並降低死亡率，自今(114)年元旦起，政府已擴大乳房X光攝影檢查補助對象，從原本45至69歲女性，擴大為40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費篩檢。國民健康署鼓勵符合資格的國人定期接受乳癌檢查，及早發現及早治療。

對於乳癌如何早期發現、早期治療，是全社會關注的重大健康課題。臺北榮民總醫院桃園分院26日表示，國際扶輪3502地區團隊進行全球獎助金實地訪視，感謝扶輪社友慷慨解囊，共集資約新台幣1,020萬元，協助添置高階「3D乳房斷層攝影系統」，為桃園婦女健康再添一大防線。

北榮桃園分院表示，國際扶輪3502地區團隊是在25日抵該院，包括2025-2026年度總監張玉斌、2023-2024年度總監林淑華、2024-2025年度總監陳清榮、桃園東區扶輪社(主辦社)社長簡貴生、郭學文、劉志偉，以及TRF技術顧問幹部洪清暉院長、2023-2024年度全球獎助金主委林秀琴等人。由彭家勛院長率領放射科主任李國維與組長褚珮琇、社工室主任林吉勝共同接待，並分享最新檢查成果。

放射科主任李國維表示，該院於今年完成新機啟用與團隊培訓，已先行提供54名有意願員工暨本次捐助扶輪社社友進行檢查。在乳房攝影及必要的超音波與穿刺檢查流程後，其中有2人確診為早期乳癌，充分展現新設備在早期發現乳癌、爭取治療先機上的成效。



傳統2D數位乳房攝影雖能偵測大部分乳癌，但因影像重疊或微小鈣化點不易辨識，存在偽陰性風險。高階3D乳房斷層攝影透過多角度掃描，重組成立體影像，宛如「翻書般逐頁檢視」，大幅提高醫師判讀精準度，並搭配AI輔助系統，讓早期乳癌無所遁形。此外，檢查過程壓迫力道明顯減輕，新型弧形減壓板也大幅降低疼痛感，對以往畏懼檢查的女性是一大福音。

北榮桃園分院乳房健康照護團隊涵蓋放射科、乳房外科、整形外科、腫瘤血液科、護理師及三位專業女性乳房影像技術師，提供從影像檢查、外科手術、乳房重建到藥物治療的全方位整合服務，強調「精準診斷」與「溫暖陪伴」並重。榮桃園分院提醒，3D乳房斷層攝影檢查已全面啟用，有意進一步了解或預約的民眾，可洽諮詢電話03-3384889分機2160。