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國際扶輪3502地區照顧弱勢獨老　捐贈190箱營養品　

▲國際扶輪3502地區照顧弱勢獨老　

▲國際扶輪3502地區照顧弱勢獨老，捐贈營養品。（圖／社會局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市服務列冊的獨居長者約2,794人，有許多獨居長者因為經濟因素、牙口不佳及飲食習慣等原因，導致營養攝取不足。國際扶輪3502地區桃園東北扶輪社、大溪扶輪社、龜山扶輪社、大溪中央扶輪社、桃園龍山扶輪社等，捐贈營養品給桃園市弱勢獨居長者，23日於桃園市政府辦理捐贈儀式。

副市長王明鉅表示，國際扶輪3502地區秉持關懷社會的精神，帶著滿滿的愛心出資出力，與桃園市政府共同照顧本市弱勢獨居長者，關注獨居長者飲食健康的需求，捐贈190箱安素及保久乳等，提供長者方便進食，並能快速補充營養，照顧長者的身體健康。

▲國際扶輪3502地區照顧弱勢獨老　

市府社會局指出，該局委託中華民國士林靈糧堂社會福利協會及弘道老人福利基金會，提供長輩個案管理、電話問安及關懷訪視服務，並依照長輩生活需求，協助連結社會福利資源與長期照顧服務，如生活津貼、居家服務、送餐服務及日間照顧中心等，以滿足長輩照顧需求。

另鼓勵身體健康的獨居長者參與社區關懷照顧據點或長青學苑等活動，促進社會參與並達到延緩失智、失能的目標。捐贈的物資將陸續由社會局分送至獨居長輩家中，透過公私協力創造最大的效益，共同將桃園營造為友善長輩的幸福城市。

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