政治

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

▲一位婦女在賴清德總統面前昏倒，立刻成了賴醫生進行了簡單的診斷。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

▲一位婦女在賴清德總統面前昏倒，立刻成了賴醫生進行了簡單的診斷。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委邱議瑩今(13日)陪同獅子會成員參觀總統府，未料一位「獅姊」在總統賴清德面前昏倒，賴清德立刻成了「賴醫師」，蹲在地上進行簡單診斷，畫面曝光後，引起熱議。回顧過往，這並不是賴清德從政以來第一次「醫師魂」爆發，前前後後連同今日至少救了9人，甚至曾在宏都拉斯參就職典禮，活動過程有人昏倒，賴清德也「醫師魂」大爆發，試圖衝上前查看狀況，但遭到維安擋下。

回頭賴清德踏入政壇以來，沒忘記以「醫師」身分助人，讓外界印象深刻，過往還是國大代表時，曾協助一名路倒的騎士；而在2012年，前往麻豆跑行行程的路上目睹車禍意外，賴清德立即報案也幫忙移車救人。

2013年，身為台南市長的賴清德正要北上出席行政院會，當時在高鐵上聽到廣播其他車廂有旅客身體不適，急需醫生幫助。賴清德立即前往檢視狀況、協助恢復。

2015年，賴清德在學甲區視察治水工程時也曾救助一名高齡人士，賴清德當時見新頭港社區理事長吳政良臉色發白、直冒冷汗、體力不支，研判是血糖過低，賴清德立即伸出援手，親自餵食蛋糕，並指揮送醫。

2016年，賴清德訪美期間，在飛機上遇到外籍旅客身體不適，他也前往協助，同年台南孔廟秋季祭孔大典上，王姓禮生突然暈倒，嚴重休克，賴清德也立即出手救人。

賴清德也曾透露，自己過去在某政壇人士父親的告別式上，突然有倒地，也有上前施救。

2022年時，賴清德與林佳龍前往深丘福德宮參拜，廟埕擠滿支持者，但當賴清德致詞到一半，救護車突然抵達現場，事後發現有民眾身體不適。賴清德特別上前關心，賴清德也說，對方因沒吃早餐，可能在人群中比較悶熱，所以血糖低，血壓下降；自己的隨扈有給他吃糖，醫護也施打點滴，應該沒問題，保險起見送亞東醫院觀察。

另外，2022年，賴清德到了宏都拉斯，參加卡斯楚的就職典禮，過程中有人昏倒，賴清德當時也「醫師魂」大爆發，試圖衝上前查看狀況，但遭到維安擋下。

賴清德

