正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

▲考試院通過身心調適假，自今年10月10日開始施行。（圖／考試院提供）



記者杜冠霖／台北報導

為建構讓公務人員兼顧工作及家庭的友善健康職場環境，考試院日前審議通過公務人員請假規則修正草案，除增訂身心調適假，並從今年10月10日開始施行。民進黨表示，將身心調適假擴大範圍到職場，由公務機關接棒打造更友善職場，新措施已經上路，將會更強調：重視公務人員心理健康、讓公務員有餘裕照顧自己、建構友善安全職場文化。

考試院說明，為鼓勵公務人員重視自身心理健康，遇有身心狀況時能適時調整及勇於求助，且配合行政院奉賴總統於113年11月28日「總統府健康台灣推動委員會第2次會議」指示研議的結果，增訂身心調適假，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，以強化對公務人員心理健康的支持，並希望藉由政府以身作則，達到示範的作用，以營造友善、安全的職場環境。

民進黨表示，執政以來，陸續推動大學身心假、高中職身心調適假，並推出15-45歲青壯世代心理健康支持方案，提供每人3次免費心理諮商，以支持大家更重視自己的心理健康。

民進黨指出，今年賴清德總統在總統府健康台灣推動委員會進一步拍板，要將身心調適假擴大範圍到職場，由公務機關接棒打造更友善職場！經過跨部會協調與法規修訂，新措施已經上路，將會更強調：重視公務人員心理健康、讓公務員有餘裕照顧自己、建構友善安全職場文化。

民進黨強調，會持續推動健康台灣政策，從教育到職場，從身體到心理，全方位守護每一位國人。