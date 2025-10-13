　
國際

爬窗綁架6歲女童「性侵後溺死」！　惡狼關46年將處決

▲▼ 。（圖／翻攝自Florida Department of Corrections）

▲ 詹寧斯訂於11月13日處決。（圖／翻攝自Florida Department of Corrections）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）10日簽署死刑執行令，66歲囚犯詹寧斯（Bryan Fredrick Jennings）將於11月13日在州立監獄接受毒針注射處決。詹寧斯因1979年性侵並殺害一名6歲女童被判死刑，案發距今已近46年。

ABC報導，根據法院紀錄，詹寧斯於1979年5月爬窗進入布里瓦德郡一戶民宅，綁架6歲女童庫納希（Rebecca Kunash）。調查人員指出，詹寧斯開車將女童帶到梅里特島運河附近，性侵得逞後抓著女童頭部撞擊地面，並將她溺死河中，警方後來在現場發現女童遺體。

不久後詹寧斯因違反交通規則被捕，警方調查後意外發現他與女童命案有案。他於1986年被判謀殺、綁架及性侵等罪名成立，並判處死刑，此前已有兩次定罪被推翻。他的律師預計將向佛州最高法院及聯邦最高法院提出上訴。

德桑蒂斯上任後創下佛州執行死刑新紀錄，詹寧斯將成為佛州今年處決的第16名死囚。自1976年恢復死刑制度以來，德桑蒂斯成為一年執行死刑件數最多的佛州州長，超越2014年8人的紀錄。截至目前，全美2025年已執行35起死刑，其中佛州數量居冠。

10/12 全台詐欺最新數據

長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

死刑佛州處決性侵法院

