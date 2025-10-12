已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

▲少年在家中洗碗，遭到父親持槍射大腿。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名少年小右（化名）2024年12月間遭到父親家暴，在家洗碗時聽見BB槍響、寵物哀號聲，怎料父親突然闖入，持BB槍朝他的腿部射擊，並且動手賞巴掌，嚇得小右趕緊求助。法官經過審理，裁定小右的安置期限延長3個月，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小右2023年間就曾因體罰事件，被社會局列為保護個案，且2024年1月間也曾發生家暴事件。當時社工依規定訪視，怎料小右的父親當場暴怒，說出威脅的話語，更是斥責小右「不要跟社工講就好了」、「都是你害的」等話語，社會局因此緊急替小右聲請保護令。

沒想到12月10日當天，小右在家中洗碗，突然聽到BB槍射擊聲及寵物哀嚎聲，沒想到父親接著持槍進入廚房，直接朝他的右大腿開槍，隨後更以徒手掌摑他的臉部三次。

小右因恐懼向外求助，社會局介入後，發現小右身上有「頭部疼痛、顏面部疼痛及右下肢擦挫傷」，並提供驗傷診斷書作為證據。事發後，社會局曾提供家庭處遇輔導及親職教育，但小右的父親拒絕配合，甚至揚言攻擊社工，反而將責任推給小右，長時間以言語攻擊，導致小右心理壓力倍增，對家庭生活充滿畏懼。

法院審酌多項事證，包括社會局提供的少年安置評估報告、家庭暴力事件驗傷診斷書等，認定小右的家庭環境依然充滿危險，無法提供適當照顧，且安置原因尚未消滅。為避免小右再度遭受侵害，法院依《兒童及少年福利與權益保障法》第57條，裁定延長安置三個月，並強調此舉是基於維護少年最佳利益。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕兒虐，請撥打110、113。