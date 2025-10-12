　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲少年在家中洗碗，遭到父親持槍射大腿。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名少年小右（化名）2024年12月間遭到父親家暴，在家洗碗時聽見BB槍響、寵物哀號聲，怎料父親突然闖入，持BB槍朝他的腿部射擊，並且動手賞巴掌，嚇得小右趕緊求助。法官經過審理，裁定小右的安置期限延長3個月，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小右2023年間就曾因體罰事件，被社會局列為保護個案，且2024年1月間也曾發生家暴事件。當時社工依規定訪視，怎料小右的父親當場暴怒，說出威脅的話語，更是斥責小右「不要跟社工講就好了」、「都是你害的」等話語，社會局因此緊急替小右聲請保護令。

沒想到12月10日當天，小右在家中洗碗，突然聽到BB槍射擊聲及寵物哀嚎聲，沒想到父親接著持槍進入廚房，直接朝他的右大腿開槍，隨後更以徒手掌摑他的臉部三次。

小右因恐懼向外求助，社會局介入後，發現小右身上有「頭部疼痛、顏面部疼痛及右下肢擦挫傷」，並提供驗傷診斷書作為證據。事發後，社會局曾提供家庭處遇輔導及親職教育，但小右的父親拒絕配合，甚至揚言攻擊社工，反而將責任推給小右，長時間以言語攻擊，導致小右心理壓力倍增，對家庭生活充滿畏懼。

法院審酌多項事證，包括社會局提供的少年安置評估報告、家庭暴力事件驗傷診斷書等，認定小右的家庭環境依然充滿危險，無法提供適當照顧，且安置原因尚未消滅。為避免小右再度遭受侵害，法院依《兒童及少年福利與權益保障法》第57條，裁定延長安置三個月，並強調此舉是基於維護少年最佳利益。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:12規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／美國驚傳大規模槍擊　4死20多傷
中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」
空腹運動「超不划算」！減重醫推黃金組合：燃脂多近3成
S媽突然取消公開露面！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10歲男童跟家人到阿里山健行　墜落25公尺高邊坡腳骨折

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

快訊／台南夜間車禍7人送醫　9歲男童小腿開放性骨折

汐止誇張父子！老爸沒駕照還酒駕　兒也喝ㄎㄧㄤ連坐罰

板橋新月橋下草叢驚見男屍！無外傷未泡溪水　警研判24hrs內死亡

小心詐騙！假藉花蓮議長名義募善款　警籲善用165專線查證

水牛逛大街！貢寮台2線驚見「迷途牛」散步　警民化解塞車危機

馬太鞍堰塞湖水位計安裝啟用！蓄水量剩155萬噸　大量減少原因曝

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

被驚喜送全新iPhone17Pro　女專心吃美食還無視推走...

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

10歲男童跟家人到阿里山健行　墜落25公尺高邊坡腳骨折

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

快訊／台南夜間車禍7人送醫　9歲男童小腿開放性骨折

汐止誇張父子！老爸沒駕照還酒駕　兒也喝ㄎㄧㄤ連坐罰

板橋新月橋下草叢驚見男屍！無外傷未泡溪水　警研判24hrs內死亡

小心詐騙！假藉花蓮議長名義募善款　警籲善用165專線查證

水牛逛大街！貢寮台2線驚見「迷途牛」散步　警民化解塞車危機

馬太鞍堰塞湖水位計安裝啟用！蓄水量剩155萬噸　大量減少原因曝

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚

快訊／23:12花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

10歲男童跟家人到阿里山健行　墜落25公尺高邊坡腳骨折

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

快訊／美南卡羅萊納驚傳大規模槍擊　兇嫌酒吧狂射4死20多傷

高鐵寧靜車廂爭議延燒！　吳鳳「孩子哭鬧父母最焦慮」提1建議

空腹運動「超級不划算」！減重醫推黃金組合：燃脂多近3成

喬瑟夫模仿「野生捕捉優里片」太傳神　網笑翻：分不清誰是本尊

法拉利首款電動超跑「Electtrica規格曝光」！4馬達榨986匹明年問世

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

社會熱門新聞

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

新北24歲女摔車道出入口　遭住戶開車輾過

即／台中街頭傳巨響　男高樓墜落身亡

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

5億高中生遺產誰分？賴母恐只能拿200萬

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

高雄新人摸黑完婚氣炸！業者、台電回應了

更多熱門

相關新聞

女遭家暴隔天突抽搐身亡　男友18萬換免囚

女遭家暴隔天突抽搐身亡　男友18萬換免囚

桃園溫姓男子和陳姓女友交往2年多，期間溫男多次因家暴被通報。去年8月7日，溫男酒後再度毆打陳女成傷，隔天中午，陳女突然抽搐身亡，檢方也發現租屋處有多處血跡，認為兩人經常爭吵，溫男長期對陳女毆打、咆哮。不過經桃園地檢署相驗，陳女死因為高血壓自發性顱內出血，溫男僅因家暴傷害被起訴。桃園地院審理，法官依溫男犯2個傷害罪，各處4月徒刑，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

台中少年持玩具槍幫討債...錢沒拿到被移送

台中少年持玩具槍幫討債...錢沒拿到被移送

關鍵字：

家暴少年父親持槍法院BB槍保護令

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面