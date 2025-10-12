室友揪男友占用浴室打砲！女大生怒直播呻吟聲　下場慘了

▲女大生不滿室友占用浴室打砲，怒錄呻吟聲，要賠12萬。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名女大生小萱(化名)和同班女同學美美(化名)合租，兩人各住雅房並共用一間浴室，沒想到美美不時帶男友回家，還占用浴室激戰，讓小萱不堪其擾，她憤而在IG直播兩人的做愛呻吟聲，還在IG指名發表「○○○不要這麼可憐==在共用衛浴噁心別人」，被美美發現，將她告上法院。台中地院審理後，判定小萱侵害隱私權、違反個資法，要賠美美12萬元。可上訴。

判決指出，小萱和美美為某大學同班同學，一同承租台中市某屋內2間雅房，並共用一間浴室。小萱因不滿美美帶男友回家占用浴室做愛，竟在2023年1月30日晚間10時許，在浴室門外錄下兩人呻吟聲，上傳到IG說「我X你娘在『共用』廁所打砲X你媽 忍到大四我真的瘋掉」，供大家聆聽瀏覽。

同年2月1日同樣在晚上10點多，美美再度和男友在浴室激戰，小萱這次以「怎麼有人在共用廁所打砲」，直接開啟直播，供不特定人瀏覽，並和觀眾即時進行討論。

另外，小萱又截取美美和朋友的對話內容，在IG指名標註說「○○○不要這麼可憐==在共用衛浴噁心別人」、「還是我應該要跟房東說讓你退租？忍多久了一點自知之明都沒有？衛生習慣也是噁到不行影響到別人 有種就也把你衛生習慣還有在共用衛浴打砲事情講清楚」、 「我才要委屈吧？我不能洗澡ㄟ 你們打砲用的電也是接我房間電表ㄟ哈囉」等。這些行為被美美發現，憤而提告，向小萱兩次錄音、發文各求償5萬、5萬、2萬，共求償12萬元精神撫慰金。

小萱在庭審時辯稱，她沒有拍到美美本人、私人物品或姓名或詳細地址，而且公用衛浴為公眾空間，聲響可從公共梯間通道聽到，聲音本來就有穿透性，有讓人聽聞的風險，美美的行為本來就不符合其主張的隱私權，她並沒有侵犯美美的個資。

不過法官認為，美美關門和男友在密閉空間進行私人行為，主觀上有不想公開的隱密性期待，小萱未經同意拍攝他們的做愛聲並供人閱覽，已侵犯美美應獨享、不受干擾之私生活領域，讓美美承受精神上的羞辱及痛苦，判小萱在侵害美美隱私權部分，各賠償5萬元，另違反個資法的部分，則要再賠2萬元，共要賠美美12萬元。可上訴。