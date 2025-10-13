　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與以色列總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與以色列總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在加薩戰爭接近尾聲之際，哈瑪斯（Hamas）即將釋放倖存人質，美國總統川普（Donald Trump）推動的和平計畫也邁入關鍵階段。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日晚間宣布「戰爭勝利」，並強調雖然人質將返家，但戰鬥仍未真正結束。

根據《中央社》報導，按照協議藍圖，哈瑪斯將歸還所有人質，以色列則會釋放約2000名巴勒斯坦囚犯作為交換。不過，直到深夜，雙方代表仍在針對最終名單進行激烈協商。兩名哈瑪斯內部人士透露，該組織堅持以色列必須將7名巴勒斯坦高層領袖納入釋放名單。

納坦雅胡在發表全國談話時引用聖經經文表示，「這是一個讓人動容的夜晚，既有淚水也有喜悅，因為明天，我們的孩子將回到家園。」他同時宣告，「我們達成了令全世界震驚的巨大勝利，但我必須說，戰鬥尚未結束。」

以色列國防軍總參謀長薩米爾（Eyal Zamir）也聲稱，過去兩年持續的軍事與外交壓力，最終促成了對哈瑪斯的勝利。

納坦雅胡辦公室發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）指出，人質將於13日清晨起陸續獲釋，以色列預期所有20名倖存者都將安全返回。一旦確認他們越境進入以色列，政府才會同步釋放巴勒斯坦囚犯。

依據協議，哈瑪斯將歸還2023年10月7日突襲時被擄的47名人質（包括生還與罹難者），並歸還一名於2014年加薩戰爭中陣亡以軍士兵的遺骸。

另一方面，川普專機「空軍一號」（Air Force One）已從華府安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛，結束以色列行程後，將飛往埃及紅海城市夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平高峰會。

這場會議將有超過20位世界領袖出席，包括聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。不過，以色列與哈瑪斯雙方均證實不會派員參加會議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因
韓妹逛超商變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了
2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」
全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量
「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

墨西哥暴雨釀山崩洪災！　至少奪44命

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

快訊／美南卡羅萊納驚傳大規模槍擊　兇嫌酒吧狂射4死20多傷

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

墨西哥暴雨釀山崩洪災！　至少奪44命

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

快訊／美南卡羅萊納驚傳大規模槍擊　兇嫌酒吧狂射4死20多傷

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

今開工！　2025「最後連假」曝

美對中加徵100％關稅　沈富雄揭1事：我們也受害很深

膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS　薛茲爾、巴西特強勢入列助陣

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

新北全運會帶隊教練爆爭議　羅嘉翎、黃昱翔拚連霸共同陳情

邱毅點出「趙少康最大錯誤」　揭陸網友最支持她當黨主席

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

阿湯哥爆籌備「不可能的婚禮」！想飛出地球結婚　外媒曝超狂細節

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

國際熱門新聞

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

2人跳傘高空相撞　他完美降落仍喪命

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

10歲女童疑洗澡完用吹風機　觸電倒地亡

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

大阪世博「淨賺57億」！場館未來去處曝

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

更多熱門

相關新聞

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

美國貿易代表(USTR)針對中國建造船隻，自明(14)日起將徵收額外港口費，波羅的海國際航運公會(BIMCO)估算，散裝船受到的影響最大，其中45%可能要繳納美國貿易代表辦公室的費用，相較之下，只有30%的原油油輪和貨櫃船，以及19%的成品油油輪可能面臨收費。但散裝船公司指出，多項排除條款已大幅縮小對散裝船的影響。

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊納坦雅胡川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

要降溫了！　變天轉雨時間曝

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面