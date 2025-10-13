以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

▲美國總統川普（Donald Trump）與以色列總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在加薩戰爭接近尾聲之際，哈瑪斯（Hamas）即將釋放倖存人質，美國總統川普（Donald Trump）推動的和平計畫也邁入關鍵階段。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日晚間宣布「戰爭勝利」，並強調雖然人質將返家，但戰鬥仍未真正結束。

根據《中央社》報導，按照協議藍圖，哈瑪斯將歸還所有人質，以色列則會釋放約2000名巴勒斯坦囚犯作為交換。不過，直到深夜，雙方代表仍在針對最終名單進行激烈協商。兩名哈瑪斯內部人士透露，該組織堅持以色列必須將7名巴勒斯坦高層領袖納入釋放名單。

納坦雅胡在發表全國談話時引用聖經經文表示，「這是一個讓人動容的夜晚，既有淚水也有喜悅，因為明天，我們的孩子將回到家園。」他同時宣告，「我們達成了令全世界震驚的巨大勝利，但我必須說，戰鬥尚未結束。」

以色列國防軍總參謀長薩米爾（Eyal Zamir）也聲稱，過去兩年持續的軍事與外交壓力，最終促成了對哈瑪斯的勝利。

納坦雅胡辦公室發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）指出，人質將於13日清晨起陸續獲釋，以色列預期所有20名倖存者都將安全返回。一旦確認他們越境進入以色列，政府才會同步釋放巴勒斯坦囚犯。

依據協議，哈瑪斯將歸還2023年10月7日突襲時被擄的47名人質（包括生還與罹難者），並歸還一名於2014年加薩戰爭中陣亡以軍士兵的遺骸。

另一方面，川普專機「空軍一號」（Air Force One）已從華府安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛，結束以色列行程後，將飛往埃及紅海城市夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平高峰會。

這場會議將有超過20位世界領袖出席，包括聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。不過，以色列與哈瑪斯雙方均證實不會派員參加會議。