　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

▲以色列人質即將獲釋。（圖／路透）

▲以色列人質即將獲釋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列政府12日表示，所有仍遭關押於加薩走廊的倖存人質預計將於13日全數獲釋，人質與家屬將在數小時內團聚。此舉為2年戰火帶來和平曙光，同時也引發國際社會關注交換條件，包括巴勒斯坦囚犯的大規模釋放與人道援助物資湧入加薩地區。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）對此表示，「在幾個小時內，我們全都會團聚。」總統川普也預計稍晚啟程前往以色列與埃及，親自讚揚上周達成的停火協議，並展開外交活動。

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）透露，預計將有20名人質被同時移交給紅十字會（Red Cross），並由6到8輛車護送返國。她指出，本次交換過程將避免過去那樣公開展示人質移交的畫面，並強調人質一抵達軍事基地後，將與家人團聚，必要時將立即送醫治療。

配合此次人質交換，以色列將釋放約2000名巴勒斯坦囚犯，包括250名已被判無期徒刑者，以及在戰爭期間於加薩被捕、尚未起訴的1700人。此外，以方也將接收28具相信已經死亡人質的遺體，並計畫在加薩舉行追悼儀式。

以色列人質與失蹤者協調官赫希（Gal Hirsch）表示，一支國際專案小組將對未能於72小時內尋獲的罹難人質展開後續調查。官員指出，部分遺體可能埋於瓦礫之中，搜尋工作將耗費時間。

人道援助方面，根據雙方協議，每日通關卡車數量將大幅提升至約600輛。以軍負責加薩援助任務的單位表示，物資包括醫療用品、帳篷、糧食與燃料等，將優先通過克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界檢查站進入加薩。埃及方面也證實，今日已派遣400輛載有救援物資的卡車通過拉法（Rafah）關卡。

根據白宮行程規劃，川普將於13日上午抵達以色列，並與部分人質家屬會面，隨後將於以色列國會（Knesset）發表談話。行程下一站，川普將赴埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及其他區域與國際領袖共同出席明日舉行的「和平高峰會」，致力推進後續外交安排。

此次協議不僅關乎人道與戰俘交換，更可能為以巴衝突長期以來的和平進程提供新的契機。隨著國際力量積極介入，接下來的數日將成為觀察此協議能否穩定延續的關鍵時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國驚傳大規模槍擊　4死20多傷
已聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥暴雨釀山崩洪災！　至少奪44命

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

快訊／美南卡羅萊納驚傳大規模槍擊　兇嫌酒吧狂射4死20多傷

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

墨西哥暴雨釀山崩洪災！　至少奪44命

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

快訊／美南卡羅萊納驚傳大規模槍擊　兇嫌酒吧狂射4死20多傷

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

墨西哥暴雨釀山崩洪災！　至少奪44命

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

早餐太晚吃！糖尿病風險高59%　醫揭「168斷食陷阱」

台灣教師與醫師刑責改革刻不容緩

要降溫了！　變天轉雨時間曝

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

國際熱門新聞

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

2人跳傘高空相撞　他完美降落仍喪命

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

10歲女童疑洗澡完用吹風機　觸電倒地亡

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」

大阪世博「淨賺57億」！場館未來去處曝

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

男突拿「HIV血液」噴急診人員眼睛

更多熱門

相關新聞

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

哈瑪斯2023年10月7日發動突襲，血洗以色列南部諾瓦音樂節，倖存者沙列夫（Roei Shalev）因這起事件痛失女友與多名好友，母親也在一周後輕生身亡，令他承受龐大痛苦，事隔2年後於10日被發現自殺身亡，得年僅28歲。

哈瑪斯警告：隨時準備好「重新開戰」

哈瑪斯警告：隨時準備好「重新開戰」

以色列：哈瑪斯13日起釋放人質、交還遺體

以色列：哈瑪斯13日起釋放人質、交還遺體

卡達外交官赴和平峰會「途中翻車」釀3死2傷

卡達外交官赴和平峰會「途中翻車」釀3死2傷

川普主持加薩和平峰會　20國領袖出席

川普主持加薩和平峰會　20國領袖出席

關鍵字：

和平峰會停火以色列巴勒斯坦加薩人質

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面