川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

▲以色列人質即將獲釋。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列政府12日表示，所有仍遭關押於加薩走廊的倖存人質預計將於13日全數獲釋，人質與家屬將在數小時內團聚。此舉為2年戰火帶來和平曙光，同時也引發國際社會關注交換條件，包括巴勒斯坦囚犯的大規模釋放與人道援助物資湧入加薩地區。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）對此表示，「在幾個小時內，我們全都會團聚。」總統川普也預計稍晚啟程前往以色列與埃及，親自讚揚上周達成的停火協議，並展開外交活動。

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）透露，預計將有20名人質被同時移交給紅十字會（Red Cross），並由6到8輛車護送返國。她指出，本次交換過程將避免過去那樣公開展示人質移交的畫面，並強調人質一抵達軍事基地後，將與家人團聚，必要時將立即送醫治療。

配合此次人質交換，以色列將釋放約2000名巴勒斯坦囚犯，包括250名已被判無期徒刑者，以及在戰爭期間於加薩被捕、尚未起訴的1700人。此外，以方也將接收28具相信已經死亡人質的遺體，並計畫在加薩舉行追悼儀式。

以色列人質與失蹤者協調官赫希（Gal Hirsch）表示，一支國際專案小組將對未能於72小時內尋獲的罹難人質展開後續調查。官員指出，部分遺體可能埋於瓦礫之中，搜尋工作將耗費時間。

人道援助方面，根據雙方協議，每日通關卡車數量將大幅提升至約600輛。以軍負責加薩援助任務的單位表示，物資包括醫療用品、帳篷、糧食與燃料等，將優先通過克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界檢查站進入加薩。埃及方面也證實，今日已派遣400輛載有救援物資的卡車通過拉法（Rafah）關卡。

根據白宮行程規劃，川普將於13日上午抵達以色列，並與部分人質家屬會面，隨後將於以色列國會（Knesset）發表談話。行程下一站，川普將赴埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及其他區域與國際領袖共同出席明日舉行的「和平高峰會」，致力推進後續外交安排。

此次協議不僅關乎人道與戰俘交換，更可能為以巴衝突長期以來的和平進程提供新的契機。隨著國際力量積極介入，接下來的數日將成為觀察此協議能否穩定延續的關鍵時刻。