國際

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

▲▼美國總統川普（Donald Trump）23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

 ▲美國總統川普（Donald Trump）表示，習近平不希望自己的國家陷入蕭條，他也是，「美國想幫助中國，而不是傷害它」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國9日宣布對稀土物項實施出口管制，引起美國強烈不滿，美國總統川普更嗆聲要加徵100%關稅反制。對此，川普在台灣時間13日凌晨表示，中國國家主席習近平只是心情不好，不希望自己的國家陷入蕭條，「我也不希望，美國想幫助中國，而不是傷害它」。

針對中美近日經貿上的摩擦，川普於台灣時間13日（周一）凌晨1點在Truth Social表示，「別擔心中國，一切都會好起來的，習近平主席只是心情不好，他不希望自己的國家陷入經濟大蕭條，我也不希望」，川普最後還強調，「美國想幫助中國，而不是傷害它！」

美國副總統范斯（JD Vance）12日受訪時也透露，川普總統願意在關稅問題上與中國進行理性談判，呼籲中國「選擇理性的道路」，並強調川普擁有更多的談判籌碼，「這將是一場微妙的較量，很大程度上取決於中國如何回應」、「我保證，美國總統的籌碼比中國更多，但若中國願意理性，美國也會如此」。

川普發文後，不少網友認為周一台股稍微樂觀一點，財經作家狄驤凌晨也表示，一個周末發生很多事情，剛剛川普突然發文「安慰中國」，還說不希望中國陷入經濟蕭條，態度是軟了，但嘴上還是要嘲諷一下，「好消息是市場情緒有緩和，虛擬貨幣市場先反彈一點點」。

 

美國驚傳大規模槍擊　4死20多傷
已聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

律師林智群近日在臉書發文，表示不管誰執政，自己的收入都靠自己負責，強調「不能賺錢就是自己本事，賠錢就是政府的問題」，別把股市的漲跌歸咎政府，直言「有些人在股市賺一堆錢，不用上班每天喝下午茶，還要靠北政府很爛，那是毫無感恩的心情」，引發話題。

