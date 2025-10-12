加薩和平峰會前夕　卡達外交官「赴會途中翻車」釀3死2傷

▲紅海度假城市夏姆錫克正為即將舉行的加薩和平峰會進行籌備工作。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加薩和平峰會將於13日在埃及紅海度假城市夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行，然而就在峰會登場前夕，3名卡達外交官不幸在前往會場途中發生車禍喪生，另有2人受傷。當地官員證實，這起事故發生在距離夏姆錫克約50公里的彎道路段，車輛疑似因失控翻覆。

兩名安全消息人士向《路透社》（Reuters）透露，這起車禍發生於11日，傷亡者皆為卡達外交人員，其中3人當場身亡、2人受傷送醫急救。據衛生官員指出，車內乘客屬於卡達外交禮賓團（Qatari protocol team），原計畫提前抵達夏姆錫克，為13日即將舉行的高層和平峰會做準備。

消息人士表示，由於部分官員未獲授權對媒體發言，因此匿名透露細節。目前尚不清楚罹難外交官是否為參與加薩停火談判的正式代表團成員。

這場峰會是以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火與換俘協議後的延續；該協議由卡達、埃及與美國聯手斡旋，土耳其也在本月稍早加入談判，促成戰火暫歇與釋放人質。

根據埃及總統府聲明，和平峰會將由美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sissi）共同主持，討論加薩重建及區域安全新局。埃及官方表示，屆時將有超過二十位世界領袖出席。

峰會被視為川普提出的「加薩戰爭終結計畫」第一階段關鍵會談，但卡達外交官的不幸罹難，也讓原本象徵和平與重建希望的國際峰會蒙上陰影。