馬杜洛「衝進密室」卻來不及關門！下秒遭美軍逮捕　川普曝細節

▲馬杜洛差一點就逃進官邸內的安全密室，但仍被美軍捕獲。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者王佩翊／編譯

美國軍方3日空襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。根據川普透露的行動細節，馬杜洛當時差一點就躲進總統官邸內的安全密室，沒想到來不及把門關上，隨即被美軍抓獲。

根據《美聯社》報導，川普3日在記者會中表示，在這次的逮捕行動中，馬杜洛險些逃入總統府內的鋼鐵密室，但最終未能成功躲藏。川普也形容，馬杜洛當時處於「戒備森嚴的軍事堡壘中」，位置就在卡拉卡斯市中心的總統官邸內。

川普向媒體說明，馬杜洛幾乎成功進入府內的安全密室，但「他無法將門關上」。這個被稱為「安全密室」（safe room）的空間四周都是堅固鋼鐵打造，然而馬杜洛在試圖進入時遭到快速突襲，最終未能躲進其中。

川普稍早接受《福斯和朋友的周末》（Fox & Friends Weekend）節目訪問時，進一步透露美軍早已料想到這種情況，因此提前配備了「大型噴火器」，準備用來切開鋼鐵牆面，沒想到馬杜洛還來不及躲進密室就被逮。川普表示，「即使他成功躲進密室，我們也做好了充分準備。」