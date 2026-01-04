美軍抓捕馬杜洛！全球反應一次看　中俄譴責、英國力挺

▲馬杜洛及其妻子遭美國逮捕後，反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國於3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並強勢逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，消息一出震驚全球。針對美方這項大動作，國際社會反應兩極，華府盟邦與對立國家紛紛表態，一場外交攻防戰已在國際間拉開序幕。

英以阿三國挺美 馬克宏籲反對派領袖接掌

美國總統川普的果斷行動，第一時間獲得部分盟邦與親美領袖的全力支持。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）大讚川普展現了「大膽且具歷史意義的領導力」，並向英勇的美軍致敬。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也在X平台高喊「自由萬歲」，表達鮮明的反社會主義立場。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則直言，馬杜洛是非法總統，對於其政權終結「不會感到惋惜」，但也強調英國並未參與行動，並呼籲應維護國際法。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則將焦點放在後續政局，要求過渡階段必須尊重民意，並希望2024年當選的總統龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）能盡快領導過渡時期。

德意西反應謹慎 關注國際法正當性

相對於英法的鮮明立場，部分歐洲國家態度較為謹慎。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，此次行動的法律評估「相當複雜」，德方將花時間依循國際法原則進行評估，同時警告委國不應陷於政治不穩定。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則採取折衷看法，一方面不贊成軍事行動終結極權，但另一方面也認為針對「助長毒品走私的國家實體」採取防禦性干預具正當性。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）雖然不承認馬杜洛政權，但也公開抨擊美方此舉違反國際法，恐將該地區推向衝突風險。

中俄伊朗強烈譴責 聯合國憂樹立危險先例

另一方面，以中俄為首的對立陣營則齊聲重砲抨擊。中國外交部表示「深表震驚」並予以強烈譴責，促美方停止侵犯主權。俄羅斯外交部強烈呼籲美方重新考慮立場，並釋放「合法當選」的馬杜洛夫婦。伊朗與古巴則痛批這是「罪行」，公然侵犯領土完整性。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人表達深切憂慮，認為美方的行動已「樹立了危險的先例」。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則重申，任何解決方案都必須遵守國際法與聯合國憲章。

拉美鄰國緊繃 哥倫比亞急調軍隊駐守邊境

這場風暴也讓委內瑞拉的鄰國感到不安。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）直指華府侵犯拉丁美洲主權，並預警這將引發嚴重的人道危機。為了因應局勢變遷，裴卓已正式下令軍隊部署至哥、委邊境，以防衝突擴散。