　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍抓捕馬杜洛！全球反應一次看　中俄譴責、英國力挺

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子遭美國逮捕後，反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）

▲馬杜洛及其妻子遭美國逮捕後，反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國於3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並強勢逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，消息一出震驚全球。針對美方這項大動作，國際社會反應兩極，華府盟邦與對立國家紛紛表態，一場外交攻防戰已在國際間拉開序幕。

英以阿三國挺美　馬克宏籲反對派領袖接掌

美國總統川普的果斷行動，第一時間獲得部分盟邦與親美領袖的全力支持。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）大讚川普展現了「大膽且具歷史意義的領導力」，並向英勇的美軍致敬。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也在X平台高喊「自由萬歲」，表達鮮明的反社會主義立場。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則直言，馬杜洛是非法總統，對於其政權終結「不會感到惋惜」，但也強調英國並未參與行動，並呼籲應維護國際法。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則將焦點放在後續政局，要求過渡階段必須尊重民意，並希望2024年當選的總統龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）能盡快領導過渡時期。

德意西反應謹慎　關注國際法正當性

相對於英法的鮮明立場，部分歐洲國家態度較為謹慎。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，此次行動的法律評估「相當複雜」，德方將花時間依循國際法原則進行評估，同時警告委國不應陷於政治不穩定。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則採取折衷看法，一方面不贊成軍事行動終結極權，但另一方面也認為針對「助長毒品走私的國家實體」採取防禦性干預具正當性。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）雖然不承認馬杜洛政權，但也公開抨擊美方此舉違反國際法，恐將該地區推向衝突風險。

中俄伊朗強烈譴責　聯合國憂樹立危險先例

另一方面，以中俄為首的對立陣營則齊聲重砲抨擊。中國外交部表示「深表震驚」並予以強烈譴責，促美方停止侵犯主權。俄羅斯外交部強烈呼籲美方重新考慮立場，並釋放「合法當選」的馬杜洛夫婦。伊朗與古巴則痛批這是「罪行」，公然侵犯領土完整性。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人表達深切憂慮，認為美方的行動已「樹立了危險的先例」。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則重申，任何解決方案都必須遵守國際法與聯合國憲章。

拉美鄰國緊繃　哥倫比亞急調軍隊駐守邊境

這場風暴也讓委內瑞拉的鄰國感到不安。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）直指華府侵犯拉丁美洲主權，並預警這將引發嚴重的人道危機。為了因應局勢變遷，裴卓已正式下令軍隊部署至哥、委邊境，以防衝突擴散。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛　南韓左派政黨怒批「流氓國家」氣炸

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

日8旬夫婦「遭膠帶綑綁」奪200萬！3名17歲少年落網　犯案畫面曝

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

【余家昶告別式】女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

國際熱門新聞

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普PO出馬杜洛押解畫面

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

馬杜洛「衝進密室」來不及關門　遭美軍逮

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

馬杜洛被抓「NIKE套裝」爆紅！台灣售價曝

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

馬杜洛司機變總統　執政13年經濟崩潰

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

更多熱門

相關新聞

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

日職讀賣巨人隊隊長岡本和真正式登陸美職。大聯盟官網指出，多倫多藍鳥已同意與岡本和真簽下4年6000萬美元（約新台幣18.8億元，約日圓94億元）合約，內容包含500萬美元簽約金，而且合約中未設置脫逃條款，顯示球團對其長期戰力定位相當明確。

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

美軍出動160架軍機　籌備數月閃擊委內瑞拉

美軍出動160架軍機　籌備數月閃擊委內瑞拉

即／北韓朝日本海「發射不明彈道飛彈」

即／北韓朝日本海「發射不明彈道飛彈」

川普宣布美國「暫管」委內瑞拉　派石油公司進駐、不排除地面行動

川普宣布美國「暫管」委內瑞拉　派石油公司進駐、不排除地面行動

關鍵字：

美國美軍委內瑞拉馬杜洛川普北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面