哈瑪斯警告：隨時準備好「重新開戰」　拒絕離開加薩

▲ 以軍撤出後的空拍畫面可見巴勒斯坦人走過廢墟。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普促成的加薩和平協議第一階段10日生效，以色列依協議停火並撤軍後，哈瑪斯最晚須於13日釋放人質。但哈瑪斯高層11日警告，若加薩重燃戰火，該組織隨時準備好應戰，同時拒絕川普要求離開加薩的要求。

哈瑪斯政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）在杜哈接受《法新社》專訪時坦言，第二階段談判將面臨更複雜的挑戰，尤其是解除武裝問題。他強調，「哈瑪斯的武器並非唯一，我們談論的是整個巴勒斯坦人民的武器，武器對巴勒斯坦而言是很自然的事，是歷史、現在和未來的一部份。」

巴德蘭提到，他相信外界沒有料到戰爭會持續2年，但抵抗組織在卡薩姆旅和其他部隊協助下，仍有能力堅持並重創以軍。他表示，「我們希望我們不會重返戰爭，但若衝突被強加於我們，巴勒斯坦人民和抵抗力量無疑將運用一切能力擊退侵略。」

針對川普要求哈瑪斯離開加薩的計畫，巴德蘭直言，「加薩地帶的哈瑪斯領袖待在他們居住的土地，在他們和家人、人民一起生活多年的土地。因此正常的情況是他們繼續留在那裡，我們渴望有一天能回到我們被驅逐的土地上。若要談論驅逐巴勒斯坦人，不論他們是否是哈瑪斯成員，都是荒謬且無稽之談。」

巴德蘭也強調，若巴勒斯坦無法在協議下個階段確保建國的權利，該地區將無法獲得穩定，巴勒斯坦人民也將繼續以各種形式進行抗爭，直到實現這項基本目標。