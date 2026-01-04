　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普點名2美洲國家　警告哥倫比亞總統：最好小心點

▲川普警告哥倫比亞總統。（圖／路透）

▲川普警告哥倫比亞總統。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」、逮捕並帶走委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子後，總統川普進一步釋出強硬訊號，警告哥倫比亞總統裴卓「最好小心點」，並暗示古巴也可能成為美方在拉丁美洲施壓政策的下一個焦點。

美國鞏固西半球霸權　確保掌握石油能源

英國廣播公司報導，川普在佛羅里達州海湖俱樂部舉行記者會時表示，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但目前可能沒有必要付諸行動。他強調，依據新的國家安全戰略，美國在西半球的主導地位「將不再受到質疑」。川普也重申，在能夠完成安全、適當且審慎的交接之前，美國將暫時負責治理委內瑞拉。

法新社引述川普說法指出，當被問及相關行動是否符合「美國優先」方針時，川普回應，美國希望與友好鄰國共處於穩定環境，並確保能源供應無虞；他直言，委內瑞拉擁有豐富能源，保護這些資源「至關重要」，因為美國自身也有需求。

哥倫比亞、古巴恐是下個美軍目標

川普同時把矛頭指向哥倫比亞，公開警告總統裴卓。川普表示，裴卓「正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國」，因此「最好小心點」。近幾個月來，川普與裴卓多次隔空交鋒，關係持續緊張。

此外，川普也提到，古巴可能成為美國在拉丁美洲更廣泛政策討論的一部分。隨同出席記者會的美國國務卿盧比歐直言，若他是住在古巴首都哈瓦那的政府官員，「至少會感到有點擔憂」。

川普也在稍早表態中指出，除了委內瑞拉之外，美國不排除將政策焦點擴大至其他拉丁美洲國家，顯示華府正評估在區域內採取更全面的戰略布局。

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

