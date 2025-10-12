加薩和平會議13日登場！川普、埃及總統主持　逾20國領袖出席

▲埃及總統塞西（右二）於10月9日在開羅總統府接見美國中東特使魏科夫（左二）與庫許納（左一）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）將於13日在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平峰會。這場歷史性會議預計有超過20個國家的領袖出席，目標是為歷經兩年戰火的加薩走廊開啟真正的和平新篇章。

根據《衛報》報導，埃及總統府指出，峰會旨在「終結加薩戰爭，強化中東和平與穩定的努力，並推動區域安全新秩序」。這場高峰會被視為以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火與換俘協議後的關鍵一步，會中將聚焦重建與人道援助安排。

古特瑞斯、馬克宏等多國領袖將出席

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）已確認出席，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）皆將親臨會場。

不過，目前尚未確定以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否會參加。哈瑪斯則明確表態拒絕出席，該組織政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）受訪時強調，「哈瑪斯不會參與這場峰會。」他補充，先前關於加薩停火與換俘的談判，哈瑪斯主要是透過卡達與埃及斡旋進行。

停火後的第一步 談重建與援助

這場峰會是在以色列與哈瑪斯達成停火協議後召開，該協議是在埃及、卡達與土耳其居中協調下達成，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）也參與談判。雙方同意停止交火並進行換俘，隨後人道援助物資陸續進入加薩。

根據統計，過去兩年的戰火已造成超過6萬7千名巴勒斯坦人喪生，多數為平民。哈瑪斯於戰爭初期突襲以色列，造成1200人死亡、251人遭挾持，引發以軍大規模反擊。

民眾盼戰火不再重燃

隨著停火生效，成千上萬的巴勒斯坦人正返回加薩北部家園。許多人步行或搭車回到滿目瘡痍的街區，當地婦女巴薩（Nabila Basa）對《路透社》表示，「那種感覺無法形容，我們真的非常高興戰爭結束、苦難終於停止。」