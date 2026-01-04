　
國際

馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

▲▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲最初在美國官方發布的照片中，馬杜洛身穿灰色運動服、戴黑色遮陽帽及耳機。（圖／翻攝自Facebook／The White House）
記者曾羿翔／綜合報導

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日晚間被押解至美國紐約布魯克林的都會拘留中心進行羈押，等待未來聯邦法院的提訊。根據多家美媒畫面及時序整理，馬杜洛在被控制和押解過程中出現了多套不同衣著，也引起討論。

▲馬杜洛著藍色上衣。（圖／翻攝自X）

▲馬杜洛第二次現身著藍色上衣。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，最初在美國官方發布的照片中，馬杜洛身穿灰色運動服、戴黑色遮陽帽及耳機，當時畫面是在美軍艦上拍攝的。隨後抵達美軍設施時，他又換上了一件據稱是美國本土生產的淺藍色連帽衫，仍戴著黑色帽子。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲馬杜洛最後被押往拘留中心時，身著深色衣物、腳踩拖鞋。（圖／路透）

最後在被押往布魯克林MDC拘留中心時，畫面可見他身著深色衣物、腳踩拖鞋等。畫面顯示他在不同階段的衣著確實有所變換。

馬杜洛目前面臨由南區紐約聯邦法院提出的毒品恐怖主義、可卡因走私共謀及武器相關罪名等指控，相關審理預計在下週於曼哈頓法院展開。美方指控指出，馬杜洛涉嫌與販毒組織合作，將大量可卡因走私至美國。但馬杜洛方面則持否認立場，指控美國操弄情勢以達成政權更替目的。

01/02 全台詐欺最新數據

394 1 7788 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一路凍到周末！　「半個台灣剩9℃」2天挑戰寒流
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間3日下令對委內瑞拉發動軍事突擊行動，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），並將兩人帶離委國。如今白宮官方帳號與川普本人同步釋出馬杜洛在去年8月公開嗆聲川普「來抓我啊！懦夫」畫面，諷刺意味十足。

委內瑞拉第一夫人身分起底！掌控司法比老公還狠

委內瑞拉第一夫人身分起底！掌控司法比老公還狠

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

