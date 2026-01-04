馬杜洛多次變裝！　畫面全曝光

▲最初在美國官方發布的照片中，馬杜洛身穿灰色運動服、戴黑色遮陽帽及耳機。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者曾羿翔／綜合報導

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日晚間被押解至美國紐約布魯克林的都會拘留中心進行羈押，等待未來聯邦法院的提訊。根據多家美媒畫面及時序整理，馬杜洛在被控制和押解過程中出現了多套不同衣著，也引起討論。

▲馬杜洛第二次現身著藍色上衣。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，最初在美國官方發布的照片中，馬杜洛身穿灰色運動服、戴黑色遮陽帽及耳機，當時畫面是在美軍艦上拍攝的。隨後抵達美軍設施時，他又換上了一件據稱是美國本土生產的淺藍色連帽衫，仍戴著黑色帽子。

▲馬杜洛最後被押往拘留中心時，身著深色衣物、腳踩拖鞋。（圖／路透）



最後在被押往布魯克林MDC拘留中心時，畫面可見他身著深色衣物、腳踩拖鞋等。畫面顯示他在不同階段的衣著確實有所變換。

馬杜洛目前面臨由南區紐約聯邦法院提出的毒品恐怖主義、可卡因走私共謀及武器相關罪名等指控，相關審理預計在下週於曼哈頓法院展開。美方指控指出，馬杜洛涉嫌與販毒組織合作，將大量可卡因走私至美國。但馬杜洛方面則持否認立場，指控美國操弄情勢以達成政權更替目的。