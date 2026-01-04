　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

委內瑞拉副總統羅德里格斯接任代理總統　留學英法華爾街人脈深厚

▲▼委內瑞拉副總統羅德里格斯出任代理總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉副總統羅德里格斯出任代理總統。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍出手活捉委內瑞拉總統馬杜洛，使政局急遽翻轉。該國最高法院隨即裁定由副總統羅德里格斯依法接任代理總統，暫時承擔過渡權力。這名長年身處權力核心、卻未遭美國刑事起訴的政治人物，因留學英法、熟稔國際事務且在華爾街具備人脈，被視為影響委內瑞拉未來走向的關鍵變數。

根據《美聯社》，美國總統川普宣布軍事行動成功後，強調將在權力移交前「暫時協助」託管委內瑞拉，引發國際社會高度關注。在此背景下，委內瑞拉最高法院下令，由副總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodríguez）出任代理總統，依憲法填補馬杜洛被逮捕後所留下的權力真空。

現年多年的羅德里格斯自2018年起擔任副總統，長期負責監督高度依賴石油的國家經濟，同時管理情報體系，是馬杜洛政府內少數同時掌握經濟與安全事務的核心人物。報導指出，她也是已故前總統查維茲（Hugo Chavez）政治路線的重要代言人，經常在國際場合為所謂「玻利瓦革命」辯護。

▲▼委內瑞拉副總統羅德里格斯出任代理總統。（圖／達志影像／美聯社）

羅德里格斯曾赴英國與法國接受法律教育，英語流利，與多數出身軍方、立場強硬的查維茲派人物形成鮮明對比。她與兄長、現任國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）同樣出身左派家庭，其父親為社會主義運動人士，1970年代死於警方拘留期間，這段家庭悲劇深刻影響兩人的政治立場，也震撼當時仍年輕的馬杜洛。

值得注意的是，與馬杜洛核心圈內多名高層不同，羅德里格斯兄妹至今未遭美國提出刑事起訴，讓她在當前局勢下具備相對彈性的政治空間。她多年來與石油產業人士及華爾街部分共和黨人維持聯繫，這些人對美國主導的政權更迭行動態度審慎，並非全然反對接觸現有權力結構。

報導指出，羅德里格斯過去的交涉對象，包括美國黑水保全公司創辦人普林斯（Erik Prince），近期也與川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）往來。格瑞尼爾曾嘗試與馬杜洛政府溝通，尋求擴大美國在委內瑞拉的影響力，相關接觸被視為華府評估未來布局的重要管道。

相較之下，掌控軍方的強硬派仍是羅德里格斯面臨的最大變數。包括內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在內的多名軍政高層，因涉嫌毒品走私與嚴重侵害人權，遭美國通緝，但軍方向來被視為委內瑞拉政治紛爭的最終仲裁者，實際影響力不容忽視。

