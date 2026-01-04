美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底　掌控司法「比老公還狠」

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於3日下令美軍，對委內瑞拉發動精準的「跨海閃擊」行動，部隊趁夜突襲首都卡拉卡斯，直闖官邸臥室，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），並將兩人押送至美國接受審判。馬杜洛上銬畫面曝光後震驚國際，各界焦點也迅速轉向這位一向低調、卻被視為真正掌權者的第一夫人。

《紐時》起底第一夫人 不是花瓶是「權力掮客」

《紐約時報》指出，佛羅雷斯並非外界想像中的「賢內助」，而是委內瑞拉政權中最具影響力的「權力掮客」。她出身中下階層，原本是律師，1990年代加入已故強人總統查維茲（Hugo Chávez）的左派陣營，從政壇基層一路攀升，成為國會要角，累積深厚人脈與實權，並在體制內站穩關鍵位置。

佛羅雷斯與馬杜洛至少自1990年代末擔任國會議員時便是政治盟友，兩人於2013年結婚，同年馬杜洛就任總統。查維茲過世後，外界普遍認為，佛羅雷斯是協助馬杜洛鞏固權力、整合政治基本盤的幕後推手，即使她之後未再擔任正式官職，影響力卻絲毫未減。

掌控司法核心 被形容「比馬杜洛更狡猾」

多名熟悉委國政治的消息人士指出，佛羅雷斯長年把持司法體系，許多法官與高層官員被指透過她的人脈網絡上位，導致司法高度政治化。曾任查維茲與馬杜洛政府資深檢察官的蒙達拉伊直言，佛羅雷斯在委內瑞拉貪腐與權力結構中居於「核心中的核心」，不少人私下形容她「比馬杜洛更精明、更狡猾」。

長期追查佛羅雷斯家族的調查記者德尼茲也指出，委內瑞拉的司法體系已成為「完全政治化、腐敗且有缺陷的體系」，而佛羅雷斯對此「負有極大責任」。相關調查更指控，馬杜洛—佛羅雷斯家族涉入多起貪腐疑雲，包括濫用公帑、與遭制裁的外國商人往來，甚至被指實質接管首都卡拉卡斯的一整條豪宅街。

「成也是她、敗也是她」恐成垮台關鍵

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管葛瑞斯—塔戈分析，佛羅雷斯多年來形同「王位背後的策略與權力軍師」，與馬杜洛「共同治理」委內瑞拉，是他能長期執政的重要支柱；然而如今夫妻雙雙被捕，她過往累積的權力與爭議，恐怕也成為政權瓦解的關鍵因素，正所謂「成也是她，敗也是她」。