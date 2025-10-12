最後期限！　以色列：哈瑪斯13日起釋放人質、交還遺體

▲ 停火協議10日正式生效後，成千上萬巴勒斯坦人踏上返鄉路。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普促成的加薩和平協議第一階段要求哈瑪斯在72小時內釋放人質，協議10日生效後，以色列人質協調員赫西（Gal Hirsch）通知家屬，哈瑪斯將從13日上午開始移交人質，也就是協議時限最後一天，將送返生還者及死者遺體。

根據《以色列時報》，赫西10日向人質家屬表示，以色列相信「釋放你們摯愛親人的程序將自13日上午開始」，不僅包括生還人質，也將接回遇難人質遺體。

赫西補充，以色列已完成接回生還人質的各項準備工作，包括在加薩走廊、雷姆（Re'im）軍事基地及以色列境內醫院相關安排；遇難人質遺體則將依適當程序，「經過痛苦但尊重的儀式」，移交至法醫研究所辨識身分。

確認死者身分後，多國特遣隊將開始搜尋仍在加薩的其他人質遺體。赫西強調，「我們要求、期待哈瑪斯在國際部隊協助下投入百分百努力，以完成任務並將所有被綁架的人質帶回以色列安葬。」

以色列目前與紅十字會、調解國談判團隊及其他國家、國際組織保持密切協調，赫西向家屬承諾，「此刻我與後方司令部和你們同在，心懷警惕、期待、痛苦、不確定與喜悅。」