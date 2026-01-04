緬甸軍政府宣布特赦6186人！　80歲翁山蘇姬仍生死未卜

▲緬甸軍政府宣布特赦6000多名囚犯，但翁山蘇姬並未在獲釋名單中。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

緬甸時隔5年舉行的大選預計1月底公布最終結果，然而軍政府4日卻大動作宣布，將在緬甸國家獨立紀念日這天大規模特赦，釋放6186名囚犯，當中包含52名外籍人士。這次特赦名單涵蓋因批評軍政府而遭拘押的前資訊部長等政治犯，但備受國際關注的民主領袖翁山蘇姬仍未獲釋。

緬甸目前正值大選期間，然而由於部分地區仍處於內戰狀態，加上主要政黨被排除在外、言論自由受限、社會瀰漫壓迫氣氛，選舉結果的合法性受到質疑。不僅如此，自2025年12月開始的選舉過程中，主要民主派政黨更是遭到直接系統性排除。

根據緬甸軍政府掌控的選舉委員會統計，2025年12月28日的首輪投票結果顯示，軍方支持的聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party）取得壓倒性領先優勢。

緬甸4日迎來獨立紀念日，而軍政府同天也宣布將特赦6186名囚犯，將其釋放，其中包含52名外國人。儘管曾因批判軍政府而遭逮捕的前資訊部長獲得特赦，但是翁山蘇姬仍然沒有在特赦名單內。

緬甸軍政府先前曾對外表示，翁山蘇姬的身體狀況良好。但是她的兒子直言，已經多年未收到高齡母親的訊息，擔憂母親恐怕早已逝世。

政治分析人士指出，即使完成選舉程序，緬甸實質上仍將維持軍事統治體制。軍政府選在獨立紀念日發布特赦令，明顯意圖藉此展現統治合法性，向國內外宣示政權穩定。