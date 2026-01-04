委內瑞拉擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆！

▲Su-30戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導

美國總統川普於3日下令對委內瑞拉展開大規模軍事行動，代號「絕對決心行動」，並成功拘捕委國總統馬杜洛及其夫人。這次行動以突襲形式展開，美方派出超過150架各型軍機自20個基地出動，涵蓋戰機、轟炸機、預警機與無人機，對委國重要地面目標發動精準打擊。

儘管委內瑞拉具備一定防空實力，包括俄製Su‑30戰機與S‑300防空飛彈系統，並搭配中國製JY‑27雷達與其他中短程飛彈，但在美軍先進戰力如F‑22、F‑35、F/A‑18與B‑1等強勢機型壓境下，仍無法有效反制。委內瑞拉曾操作的F‑16戰機因2006年美國禁運零件導致維修困難，目前可用數量有限。

俄中軍援未發揮效益 委內瑞拉防線迅速潰敗

在此次空襲中，至少7架Su‑30戰機與多項防空設施遭美軍摧毀。雖然委內瑞拉近年持續向俄羅斯與中國等國採購軍備，包括去年11月由俄國支援的「鎧甲‑S1」與「山毛櫸M2E」等防空系統，但仍無力阻擋美軍精密且壓倒性的軍事行動。

本次行動中，美方僅一架飛行器受損，且未喪失作戰能力。待地面防禦遭到癱瘓後，美軍隨即出動搭載特種部隊與執法人員的直升機進入委國境內，順利完成對馬杜洛的逮捕任務。

馬杜洛已被押往美國受審

美國軍事與執法部門在突襲行動中成功抓獲馬杜洛及其夫人，並已將兩人押送至美國紐約接受刑事審判，面臨包括毒品恐怖主義與走私等指控。現階段他們在美國境內等待繼續司法程序，預計很快將在聯邦法院出庭。此舉標誌著委內瑞拉政治危機進入新階段，美國政府也表示未來將協助重建當地治理架構與維持秩序。

▲委內瑞拉總統馬杜洛被抓捕至美國。（圖／路透）



國際社會關注後續政局發展

美國總統川普宣布軍事行動成功後，強調將在權力移交前「暫時協助」託管委內瑞拉，引發國際社會高度關注。在此背景下，委內瑞拉最高法院下令，由副總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodríguez）出任代理總統，依憲法填補馬杜洛被逮捕後所留下的權力真空。