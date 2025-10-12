國慶夜最暖任務！幼貓卡變電箱狹縫失溫　瑞芳警雨中救援

▲瑞芳警雨中救援失溫幼貓。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

在舉國歡慶的國慶夜裡，新北市瑞芳警分局的員警上演了一場溫暖的「奶貓救援記」。一隻臍帶未脫、受困變電箱狹縫的幼貓，在員警們歷經數小時觀察，最終冒雨攀爬搶救，並自掏腰包買奶粉細心照料下，成功從失溫邊緣被救回，以實際行動守護弱小生命，為國慶夜晚增添了最動人的溫馨插曲。

事件發生於10日晚間6時許，瑞芳派出所所長林昆秀在分局後方停車場，聽見微弱的動物叫聲，懷疑有貓咪受困，隨即通知平時飼養寵物、熟悉動物照護的警員林幼容前往協助。林員到場後確認有幼貓聲音，考量可能是母貓外出覓食，先持續觀察是否有母貓回返餵哺的跡象。

直到11日凌晨0時許，仍未見母貓蹤影，加上天候不佳、氣溫驟降，林員擔心遭遺棄的幼貓有失溫危險，遂與楊函諺、柯宏霖兩位同仁展開救援。三人發現幼貓受困於上鎖鐵門後方的變電箱狹縫內，位置狹窄不易進入。楊、柯兩員合力搬運並固定梯具，讓林員得以攀入縫隙，順利將幼貓安全救出。

幼貓被救出時狀況令人擔憂，臍帶尚未脫落且體溫偏低。林員立即用毛巾包裹為其保暖，楊員則趕往便利商店購買暖暖包、毛巾及紙箱協助安置，並用自家幼貓奶粉與奶瓶細心餵食。經過暖身與進食後，幼貓逐漸恢復體力，發出清亮叫聲，讓在場員警終於鬆了一口氣。

林員下班後隨即將幼貓送往獸醫院檢查，確認生命跡象穩定後，已轉交給具有照護新生幼貓經驗的友人接續照顧。

瑞芳警分局表示，警察平日肩負治安、交通與公共安全任務，面對任何需要協助的生命，都願意即時伸出援手。這起發生在國慶夜的救援行動，不僅展現員警節日期間堅守崗位的精神，更以實際行動詮釋了「守護這片土地上的每個生命」的初心。