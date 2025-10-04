恆春萬里桐外海驚魂！2潛客漂外海　2人駕SUP救人也待援

▲恆春海巡隊恆春萬里桐救援。（圖／恆春海巡隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春海巡隊今（4）日接獲第八巡防區通報，於萬里桐外海有2名潛水客遭海流帶離情況危急，當時現場共有4組立式划槳（SUP）共8人前往協助救援，其中1組SUP 2人已先行返回萬里桐漁港，另有2組SUP及2名潛水客共6人由附近膠筏成功救起，仍有1組SUP共2人待援。

該海巡隊獲報後，隨即派遣3576艇前往現場支援，14時35分抵達事故海域展開救援行動，經搜救人員全力搶救，於14時40分順利將最後1組SUP共2人救起上艇，經初步檢視，2人意識清楚、身體狀況良好，隨後由3576艇護送返抵後壁湖漁港，於15時10分安全上岸，2人皆表示無需就醫，自行返家，整起救援行動圓滿完成。

恆春海巡隊表示，這次救援任務運用了多項科技救難設備與 GoOcean App，透過即時定位與海象資訊掌握，有效提升搜救效率，縮短救援反應時間，展現科技輔助救援的成效。

恆春海巡隊呼籲，近海海象瞬息萬變，民眾從事潛水、SUP等水上活動前，應事先瞭解當地潮流、風浪等氣象資訊，並配戴合格救生裝備，以確保自身安全，如遇緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將在最短時間內提供協助。